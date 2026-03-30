Turkish Cargo, vivo ürünlerini taşıyacak

Çin'in en çok satan yerel teknoloji markalarından vivo ile Türk Hava Yolları'nın hava kargo markası Turkish Cargo arasında teknoloji ürünlerinin küresel çapta taşınması amacıyla iş birliğine gidildi.

İş birliği kapsamında, Turkish Cargo'nun hassas gönderilere özel sunduğu TK Vulnerable hizmeti kullanılacak. Bu sayede vivo, hassas elektronik ürünlerini dünya genelindeki müşterilerine daha hızlı ulaştırırken hasar riskini de minimuma indirecek ve uluslararası pazarlara daha etkin şekilde erişim sağlayacak.

Firmadan yapılan açıklamaya göre hassas ve yüksek değerli ürünlerin taşınması özel bir özen gerektirdiğinden bu iş birliği; doğru kargo çözümleriyle gecikmelerin azaltılabileceğini, ürünlerin daha iyi korunabileceğini ve müşterilere daha hızlı ulaşılabileceğini ortaya koyması açısından önem kazanıyor.