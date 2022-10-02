Türkiye Almanya voleybol milli maçı için geri sayım başladı. 2022 FIVB Voleybol Dünya Şampiyonası F Grubu ilk maçına sahne olacak zorlu mücadele öncesi merak edilen tüm bilgileri bir araya getirdik. İşte, Türkiye Almanya voleybol milli maçı ile ilgili tüm bilgiler...