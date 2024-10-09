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        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası Türkiye Kupası'nda 3. tura yükselen takımlar - Futbol Haberleri

        Türkiye Kupası'nda 3. tura yükselen takımlar

        Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur heyecanı, bugün oynanan üç karşılaşmayla başladı. Fethiyespor, Kırıkkale FK ve Kilis Belediyespor, adını 3. tura yazdırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 00:56 Güncelleme: 09.10.2024 - 00:56
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        Türkiye Kupası'nda tur atlayan takımlar!
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        Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turu başladı. Fethiyespor, Kırıkkale FK ve Kilis Belediyespor, 3. tur biletini aldı.

        FETHİYESPOR PENALTILARDA TURLADI

        Fethiyespor, Ziraat Türkiye Kupası'nın ikinci turunda konuk ettiği Düzce Cam Düzcespor'u normal süresi 2-2 biten maçta penaltılarda 4-3 yenerek bir üst tura yükseldi.

        Ev sahibi ekip, ilk yarıda Nurettin Çakır'ın 36. dakikada attığı golle soyunma odasına 1-0 üstün gitti.

        İkinci yarıda Düzce Cam Düzcespor, Ramazan Özkabak'ın 66. dakikadaki golüyle durumu eşitlerken, 70. dakikada Nurettin Çakır'ın penaltıdan attığı golle Fethiyespor yeniden öne geçti. Konuk ekip, 81. dakikada Berkay Ekici ile yeniden beraberliği yakaladı ve maçın normal süresi 2-2 sona erdi.

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        Müsabakanın uzatmalarında gol olmamasının ardından penaltı atışlarına geçildi. Fethiyespor, rakibini penaltılarda 4-3 yendi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda üçüncü tura çıktı.

        KIRIKKALE FK DEPLASMANDA KAZANDI

        Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turunda Kırıkkale FK, Zonguldakspor'u deplasmanda 4-2 mağlup ederek 3. tura yükseldi.

        Karaelmas K. Köksal Stadı'nda oynanan müsabakaya etkili başlayan misafir takım, 22. dakikada Berkay Göçmen ve 35. dakikada da Serhat Tunç'un golleriyle soyunma odasına 2-0 üstün girdi.

        İkinci yarıda tempoyu düşüren misafir takım karşısında 68. dakikada Okan Baydemir ile golü bulan ev sahibi ekip farkı 1'e indirdi. Golün ardından baskısını artıran Zonguldakspor, 90+3. dakikada Ethem Pülgir ile eşitliği sağladı ve normal süre 2-2 sona erdi.

        Uzatmalarda Can Muhammet Vural'ın 114. dakikada penaltıdan attığı golle yeniden öne geçen Zonguldakspor, 118. dakikada da Burak Başkaya'nın fileleri havalandırmasıyla maçı 4-2 kazandı.

        KİLİS BELEDİYESPOR 2. YARIDA AÇILDI

        Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turunda Kilis Belediyespor, Balıkesirspor'u 2-0 yendi.

        Kilis 7 Aralık Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz tamamlandı.

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