Türkiye'nin petrol ithalatı mayısta düştü

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) mayısa ilişkin "Petrol Piyasası Sektör Raporu"na göre, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı içinde en büyük kalemi oluşturan ham petrol ithalatı yaklaşık yüzde 13,2 azalarak 2 milyon 484 bin 596 ton olarak gerçekleşti.

Bu dönemde motorin türleri ithalatı yaklaşık yüzde 3,5 azalarak 1 milyon 162 bin 161 tona geriledi. İthalatın kalan kısmını, fuel oil türleri, havacılık ve denizcilik yakıtları ile diğer ürünler oluşturdu.

Böylece toplam ithalat, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,4 azalarak 3 milyon 970 bin 583 ton oldu.

En fazla ham petrol ve petrol ürünleri ithalatı, 2 milyon 514 bin 306 tonla Rusya'dan yapılırken, bu ülkeyi 352 bin 23 tonla Suudi Arabistan ve 253 bin 739 tonla Kazakistan izledi.

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Yurt içi benzin satışları mayısta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 22,3 artarak 468 bin 411 tona çıktı, motorin satışları da yüzde 5,6 artarak 2 milyon 326 bin 531 tona çıktı.

Toplam petrol ürünleri satışları da yüzde 7,2 artarak 2 milyon 933 bin 49 ton olarak kayıtlara geçti.