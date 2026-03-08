Canlı
Habertürk
Habertürk
        Tüm Haberler
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Türkiye ve Umman'dan bölgeden tahliyeler için ek uçak seferi işbirliği - İş-Yaşam Haberleri

        Türkiye ve Umman'dan bölgeden tahliyeler için ek uçak seferi işbirliği

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Orta Doğu'da yaşanan savaş ve buna bağlı hava sahası kapanmaları nedeniyle bölgede bulunan yolcuların önemli bir kısmının tahliyesi Umman üzerinden gerçekleştirilmektedir" dedi.

        Giriş: 08.03.2026 - 17:00
        Türkiye ve Umman'dan bölgeden tahliyeler için ek uçak seferi işbirliği

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Orta Doğu’da yaşanan savaş ve buna bağlı hava sahası kapanmaları nedeniyle bölgede bulunan yolcuların tahliyesinin Umman üzerinden gerçekleştirildiğini bildirdi.

        Uraloğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

        Orta Doğu’da yaşanan savaş ve buna bağlı hava sahası kapanmaları nedeniyle bölgede bulunan yolcuların önemli bir kısmının tahliyesi Umman üzerinden gerçekleştirilmektedir. Türk hava yolu taşıyıcılarımız da özellikle Maskat Havalimanı üzerinden düzenledikleri ilave seferlerle yolcu hareketliliğinin sürdürülmesine katkı sağlamaktadır. Türk Hava Yolları, çatışmaların başladığı tarihten bu yana Maskat’a ilave seferler planlayarak bölgede bulunan vatandaşlarımızın ve diğer yolcuların güvenli şekilde tahliye edilmesi için operasyonlarını sürdürmektedir. Yaşanan yoğunluga rağmen Umman Ulaştırma Bakanı Said bin Hamoud Al Maawali ile yaptığımız görüşmede, Umman ve Türk taşıyıcılarının ilave seferlerinin önümüzdeki günlerde de devam etmesi konusunda mutabakata vardık. Yolcu hareketliliğinin kesintisiz şekilde sürdürülebilmesi için iki ülke arasında yakın koordinasyon içinde hareket edeceğiz. Coğrafyamızda yaşanan olağanüstü koşullar karşısında vatandaşlarımızın ve bölgede bulunan tüm yolcuların ülkelerine güvenli şekilde dönebilmeleri için gerekli tüm adımları atıyor, süreci ilgili ülkeler ve kurumlarımızla koordinasyon içinde sürdürüyoruz.

        *Haberin görseli AA'ya aittir.

        Kuveyt ordusu, Kuveyt'te hükümet binasının insansız hava aracı saldırısı sonucu hasar gördüğünü bildirdi

        Kuveyt ordusu, Kuveyt'te hükümet binasının insansız hava aracı saldırısı sonucu hasar gördüğünü bildirdi.

