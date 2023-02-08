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Türkiye'yi vuran depremler Suriye'yi de etkiledi: Suriye'de can kaybı artıyor

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler Türkiye'nin en az 10 ilinde ciddi şekilde hissedilirken, Suriye'yi de etkiledi. Suriye'de 2 bini aşkın kişi hayatını kaybetti, yaralananların sayısı 4 bini geçti

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AA / HABERTURK.COM
  • Türkiye'yi vuran depremler Suriye'yi de etkiledi: Suriye'de can kaybı artıyor

    Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde, Suriye'nin çeşitli bölgelerinde ölenlerin sayısı 2 bin 530'a, yaralananların sayısı 4 bin 645'e çıktı.

     

     
  • Türkiye'yi vuran depremler Suriye'yi de etkiledi: Suriye'de can kaybı artıyor

    Suriye'de depremlerden etkilenen İdlib, Halep, Hama, Lazkiye ve Tartus illerinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

     

     
  • Türkiye'yi vuran depremler Suriye'yi de etkiledi: Suriye'de can kaybı artıyor

    Esad rejiminin haber ajansı SANA'nın haberine göre, depremde Halep, Lazkiye, Hama ve Tartus illerinde rejim kontrolündeki bölgelerde 812 kişi hayatını kaybetti, 1449 kişi yaralandı.

     

     
  • Türkiye'yi vuran depremler Suriye'yi de etkiledi: Suriye'de can kaybı artıyor

    Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde de onlarca bina yıkıldı veya hasar gördü. Ülkede muhalefetin denetimindeki bölgelerde yaklaşık 4 milyon kişi yaşıyor.

     

     
  • Türkiye'yi vuran depremler Suriye'yi de etkiledi: Suriye'de can kaybı artıyor

    BBC'nin haberine göre, çoğu savaş nedeniyle ülkenin diğer bölgelerinden göç eden bu kişilerin büyük bölümü bombardımanlarda büyük oranda yıkılan binalarda yaşıyor.

     

     
  • Türkiye'yi vuran depremler Suriye'yi de etkiledi: Suriye'de can kaybı artıyor

    Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde de çok sayıda bina yıkıldı veya hasar gördü.

     

     
  • Türkiye'yi vuran depremler Suriye'yi de etkiledi: Suriye'de can kaybı artıyor

    Sahadaki AA muhabirlerinin Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Sivil Savunma (Beyaz Baretliler), yerel yetkililer, sağlık kuruluşları ve yerel kaynaklardan derlediği bilgiye göre, Suriye'nin İdlib ile Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatı bölgelerinde en az 970 kişi öldü, 2 bin 300'den fazla kişi yaralandı.

     

     
  • Türkiye'yi vuran depremler Suriye'yi de etkiledi: Suriye'de can kaybı artıyor

    Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, söz konusu illerde büyük yıkımlara neden olmuştu.

     

     
  • Türkiye'yi vuran depremler Suriye'yi de etkiledi: Suriye'de can kaybı artıyor
  • Türkiye'yi vuran depremler Suriye'yi de etkiledi: Suriye'de can kaybı artıyor


 

 

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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