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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi TV8,5 frekans ayarı nasıl ve nereden yapılır? TV8,5 frekans bilgileri 2023: TV8,5 canlı yayın izle Şampiyonlar Ligi maçları canlı yayın - Futbol Haberleri

        TV8,5 frekans ayarı nasıl yapılır? TV8,5 frekans bilgileri 2023: TV8,5 canlı yayın izle

        Şampiyonlar Ligi'nde 2023-2024 sezonu heyecanı başladı. Devler liginde bu akşam iki maç TV8,5 ekranlarında canlı yayınlanacak. Söz konusu zorlu mücadele öncesi futbolseverler, güncel TV8,5 frekansı ile frekans ayarlarının nasıl ve nereden yapıldığına dair aramalar yapıyor. İşte, konuyla ilgili detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.09.2023 - 00:28 Güncelleme: 20.09.2023 - 00:28
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        Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı bu akşam itibariyle başladı. 32 takımın mücadele edeceği devler liginde birbirinden çekişmeli bazı maçlar TV8,5'dan da canlı olarak yayınlanacak. Zorlu karşılaşmalar öncesi TV8,5 için güncel frekans bilgileri gündem olmuş durumda. İşte, Şampiyonlar Ligi maçlarını izlemek için yapmanız gereken ayarlar...

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        TV.5 kanalı frekans bilgileri ile sorgulanıyor. Futbolseverler televizyonlarından kanalı bulabilecekleri gibi internet üzerinden de kanala ulaşabilir:

        TV8,5 CANLI MAÇ İZLE!

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        TV8,5 FREKANS BİLGİLERİ

        Türksat 4A Uydusu

        Frekans: 12346 MHz

        Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

        Symbol Rate: 9600 Ksym/s

        4

        Fec: ¾

        D Smart için Kanal 47

        Kablo TV için Kanal 41

        TIVIBU için Kanal 56

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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