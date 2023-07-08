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2023 Avrupa U21 Şampiyonası'nın 5 şampiyonluk ile en başarılı takımlarından biri olan İspanya finalde 1984'den bu yana kupaya hasret İngiltere ile kozlarını paylaşacak. En son 1984 finalinde karşı karşıya gelmiş İngiltere mutlu sona ulaşmıştı. İşte, İspanya İngiltere final maçının başlama saati yayıncı kanalı ve muhtemel 11'lerine ilişkin detaylar…