İspanya İngiltere final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
2023 Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası'nda final heyecanı geldi çattı. 1978'den bu yana düzenlenen şampiyonada finalin adı İspanya İngiltere oldu. Gürcistanın Batum şehrinde oynanacak final için nefesler tutuldu. Peki, İspanya İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmaya ilişkin bilgiler…
2023 Avrupa U21 Şampiyonası'nın 5 şampiyonluk ile en başarılı takımlarından biri olan İspanya finalde 1984'den bu yana kupaya hasret İngiltere ile kozlarını paylaşacak. En son 1984 finalinde karşı karşıya gelmiş İngiltere mutlu sona ulaşmıştı. İşte, İspanya İngiltere final maçının başlama saati yayıncı kanalı ve muhtemel 11'lerine ilişkin detaylar…
İSPANYA İNGİLTERE FİNAL MAÇI NE ZAMAN?
İspanya İngiltere U21 final maçı, 8 Temmuz Cumartesi günü saat 19.00'da Gürcistan'ın Batum kentindeki Adjarabet Arena'da oynanacak.
İSPANYA İNGİLTERE HANGİ KANALDA?
İspanya İngiltere U21 Avrupa Futbol Şampiyonası final maçı, TRT Spor kanalından canlı yayınlanacak.
MUHTEME 11'LER
İspanya: Tenas; V. Gomez, Pacheco, Paredes, Miranda; Blanco, Baena; Rodri, Sancet, S. Gomez; Ruiz
İngiltere: Trafford; Garner, Harwood-Bellis, Colwill, Aarons; Smith Rowe, Jones, Gomes, Palmer; Gibbs-White, Gordon