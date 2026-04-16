Uber’den 10 milyar dolarlık robotaksi hamlesi

Uber, otonom araç yatırımlarını hızlandırıyor. Financial Times’ın haberine göre ABD'li şirket, robotaksi alanında yaşanabilecek dönüşüme karşı konumunu güçlendirmek amacıyla 10 milyar doların üzerinde yatırım taahhüdünde bulundu.

Haberde, Uber’in geleneksel “varlıksız (asset-light)” gig ekonomisi modelinden kısmen uzaklaşarak, otonom araç geliştiricilerine ortak olduğu ve binlerce sürücüsüz aracı filosuna katmayı planladığı belirtildi.

Şirket, kendisini farklı robotaksi operatörlerinin buluştuğu bir platform olarak konumlandırıyor. Bu kapsamda Baidu, Rivian ve Lucid gibi sektörün önde gelen oyuncularıyla iş birlikleri kuran Uber, 2028 yılına kadar en az 28 şehirde robotaksi hizmeti başlatmayı hedefliyor.

Söz konusu anlaşmalar doğrultusunda Uber’in, önümüzdeki birkaç yıl içinde yaklaşık 2.5 milyar dolarlık hisse yatırımı yapması ve robotaksi filoları için 7.5 milyar doların üzerinde harcama gerçekleştirmesi bekleniyor.

Ancak bu yatırımların, iş ortaklarının belirli dağıtım ve operasyon hedeflerini gerçekleştirmesine bağlı olduğu ifade ediliyor.

Reuters'in haberine göre, sürücüsüz taksilere yönelik ilgi son dönemde yeniden artış gösterdi. Yapay zekâ teknolojilerindeki ilerleme ve stratejik iş birliklerinin, karmaşık trafik senaryolarının daha hızlı çözülmesine katkı sağlayarak yüksek maliyet sorununu hafifletebileceği değerlendiriliyor.