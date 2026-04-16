        Uber'den 10 milyar dolarlık robotaksi hamlesi

        Uber’den 10 milyar dolarlık robotaksi hamlesi

        Uber, otonom araç pazarında rekabet gücünü artırmak için 10 milyar doları aşan yatırım planını devreye alıyor. Şirket, 2028'e kadar en az 28 şehirde robotaksi hizmeti sunmayı hedeflerken, sektörün önde gelen oyuncularıyla iş birliklerini genişletmeyi hedefliyor

        Giriş: 16 Nisan 2026 - 11:34 Güncelleme:
        10 milyar dolarlık robotaksi planı

        Uber, otonom araç yatırımlarını hızlandırıyor. Financial Times’ın haberine göre ABD'li şirket, robotaksi alanında yaşanabilecek dönüşüme karşı konumunu güçlendirmek amacıyla 10 milyar doların üzerinde yatırım taahhüdünde bulundu.

        Haberde, Uber’in geleneksel “varlıksız (asset-light)” gig ekonomisi modelinden kısmen uzaklaşarak, otonom araç geliştiricilerine ortak olduğu ve binlerce sürücüsüz aracı filosuna katmayı planladığı belirtildi.

        Şirket, kendisini farklı robotaksi operatörlerinin buluştuğu bir platform olarak konumlandırıyor. Bu kapsamda Baidu, Rivian ve Lucid gibi sektörün önde gelen oyuncularıyla iş birlikleri kuran Uber, 2028 yılına kadar en az 28 şehirde robotaksi hizmeti başlatmayı hedefliyor.

        Söz konusu anlaşmalar doğrultusunda Uber’in, önümüzdeki birkaç yıl içinde yaklaşık 2.5 milyar dolarlık hisse yatırımı yapması ve robotaksi filoları için 7.5 milyar doların üzerinde harcama gerçekleştirmesi bekleniyor.

        Ancak bu yatırımların, iş ortaklarının belirli dağıtım ve operasyon hedeflerini gerçekleştirmesine bağlı olduğu ifade ediliyor.

        Reuters'in haberine göre, sürücüsüz taksilere yönelik ilgi son dönemde yeniden artış gösterdi. Yapay zekâ teknolojilerindeki ilerleme ve stratejik iş birliklerinin, karmaşık trafik senaryolarının daha hızlı çözülmesine katkı sağlayarak yüksek maliyet sorununu hafifletebileceği değerlendiriliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Sivas- İlçe mezarlığında 'kıble' farklılığı

        Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki Yıldırım Mezarlığı'nda bazı mezarların kıble yönünün birbirinden farklı oluşu dikkat çekiyor. Mezarlık içerisinde bulunan Garnizon Şehitliği'ndeki kabirler ile sivil mezarlıkların kıble yönleri farklılık gösteriyor.

        İçişleri ve Milli Eğitim bakanları 81 il valisiyle görüştü
        İçişleri ve Milli Eğitim bakanları 81 il valisiyle görüştü
        Bir evin tek çocuğuydu!
        Bir evin tek çocuğuydu!
        Profilinde ABD'li katil var! Ayla öğretmen siper olmuş!
        Profilinde ABD'li katil var! Ayla öğretmen siper olmuş!
        11 Nisan'da katliamın planını yapmış!
        11 Nisan'da katliamın planını yapmış!
        Yurt genelinde okullarda güvenlik artırıldı
        Yurt genelinde okullarda güvenlik artırıldı
        Şanlıurfa'daki lise saldırısında 20 gözaltı
        Şanlıurfa'daki lise saldırısında 20 gözaltı
        Inter'den Uğurcan Çakır hamlesi!
        Inter'den Uğurcan Çakır hamlesi!
        4 şüpheli adliyeye sevk edildi!
        4 şüpheli adliyeye sevk edildi!
        Dolar bazında zirveye dönüş
        Dolar bazında zirveye dönüş
        Osimhen’den kritik maç öncesi "hazırım" mesajı!
        Osimhen’den kritik maç öncesi "hazırım" mesajı!
        Dünyada ilk yüze girdi
        Dünyada ilk yüze girdi
        "Stresli bir hayat yaşıyorum"
        "Stresli bir hayat yaşıyorum"
        Konutta reel düşüş sürüyor
        Konutta reel düşüş sürüyor
        İran: Ateşkesin uzatılması lehimize değil
        İran: Ateşkesin uzatılması lehimize değil
        ABD-İran Savaşı'nda sırada ne var? Dört olası senaryo
        ABD-İran Savaşı'nda sırada ne var? Dört olası senaryo
        Arda Güler maç sonu çıldırdı!
        Arda Güler maç sonu çıldırdı!
        En etkili 100 kişi seçildi
        En etkili 100 kişi seçildi
        Araç uyarı ışıkları ne anlatıyor?
        Araç uyarı ışıkları ne anlatıyor?
        Anne toprağa gömülü, oğlu vurulmuş halde bulundu!
        Anne toprağa gömülü, oğlu vurulmuş halde bulundu!
        O çizginin sebebi bakın neymiş!
        O çizginin sebebi bakın neymiş!