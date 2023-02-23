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2023 UEFA Avrupa Ligi - Konferans Ligi son 16 turu kura çekim tarihi

UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde kura heyecanı yaşanıyor. Play-off karşılamalarının tamamlanmasının ardından gözler UEFA kura çekimine çevrilecek. Avrupa Ligi'nde adını son 16 turuna yazdırmayı başaran Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde 16'ya kalan Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri, play-off turunu geçmesini durumunda Trabzonspor rakibi bu kura çekimde belli olacak. İşte 2023 UEFA Avrupa Ligi - Konferans Ligi son 16 turu kura çekim tarihi, saati ve UEFA kura çekiminin yayınlanacağı kanal...

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  • UEFA Avrupa Ligi - Konferans Ligi 2023 son 16 kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

    İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleşecek UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi kura çekimi için nefesler tutuldu. Avrupa Ligi ve Konferans Ligi play-off maçlarının tamamlanmasının ardından rakiplerini bekleyen takımlar UEFA tarafından organize edilecek kura çekimini beklemeye başladı. Peki, "UEFA Avrupa Ligi - Konferans Ligi 2023 son 16 kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?" İşte detaylar...
  • UEFA Avrupa Ligi - Konferans Ligi 2023 son 16 kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

    UEFA AVRUPA LİGİ-KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA? 

    UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi kura çekimi 24 Şubat Cuma günü İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek. UEFA Avrupa Ligi kura çekimi saat 14:00'te Konferans Ligi kura çekimi ise 15:00'te gerçekleştirilecek. Fenerbahçe, Başakşehir ve Sivasspor seri başı olarak kurada yer alırken, Trabzonspor ise turu geçmesi halinde ilk 8 takım arasında yer alamayacak. Kura çekimi EXXEN ekranlarından yayımlanacak.
  • UEFA Avrupa Ligi - Konferans Ligi 2023 son 16 kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

    AVRUPA LİGİ FENERBAHÇE MUHTEMEL RAKİPLER 

    UEFA Avrupa Ligi'nde grubu lider tamamlayıp adını son 16 turuna direkt olarak yazdıran temsilcimiz Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri şu şekilde olacak;

    Manchester United-Barcelona

    PSV Eindhoven-Sevilla

    Midtjylland-Sporting Lizbon

    Monaco-Bayer Leverkusen

    Union Berlin-Ajax

    Rennes-Shaktar Donetsk

    Roma-Salzburg

    Nantes-Juventus maçlarında tur atlayan takımlar Fenerbahçe'nin rakipleri olacak.
  • UEFA Avrupa Ligi - Konferans Ligi 2023 son 16 kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

    BAŞAŞEHİR/SİVASSPOR MUHTEMEL RAKİPLER 

    UEFA Konferans Ligi'nde gruplarını lider tamamlayarak son 16 turuna adlarını direkt olarak yazdıran Sivasspor kuraya seri başı olarak katılacak. Başakşehir ve Sivasspor'un muhtemel rakipleri şu şekilde olacak;

    Anderlecht-Ludogorets

    Fiorentina-Braga

    Basel-Trabzonspor

    Gent-Qarabagh

    Cluj-Lazio

    Dnipro-1 - Ae Kition

    Lech Poznan-Bodo Glimt

    Partizan-Sheriff Tiraspol maçlarında tur atlayan takımlar Başakşehir ve Sivasspor'un muhtemel rakipleri olacak

     
  • UEFA Avrupa Ligi - Konferans Ligi 2023 son 16 kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

    AVRUPA LİGİ TURLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

    Bu yıl Dünya Kupası Kasım ayında oynandığı için eşleşmeler geç oynanacak. Eşleşme tarihleri şöyle:

    Son 16 maçları: 9 & 16 Mart 2023

    Çeyrek final maçları: 13 & 20 Nisan 2023

    Yarı final maçları: 11 & 18 Mayıs 2023

    Final maçı: 31 Mayıs 2023

     
  • UEFA Avrupa Ligi - Konferans Ligi 2023 son 16 kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

    UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde hangi takımlar yer alıyor?

    Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvası Avrupa Konferans Ligi'nde AZ Alkmaar (Hollanda), Djurgarden (İsveç), Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor (Türkiye), Nice (Fransa), Slovan Bratislava (Slovakya), Villarreal (İspanya) ve West Ham United (İngiltere), son 16 turuna direkt dahil olacak.

     
  • UEFA Avrupa Ligi - Konferans Ligi 2023 son 16 kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

    Cluj (Romanya)-Lazio (İtalya), Dnipro-1 (Ukrayna) - AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi), Partizan (Sırbistan)-Sheriff (Moldova), Anderlecht (Belçika)-Ludogorets (Bulgaristan), Gent (Belçika)-Karabağ (Azerbaycan), Basel (İsviçre)-Trabzonspor, Lech Poznan (Polonya)-Bodo/Glimt (Norveç) ve Fiorentina (İtalya)-Braga (Portekiz) eşleşmelerinde tur atlayanlar da Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda mücadele edecek.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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