İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleşecek UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi kura çekimi için nefesler tutuldu. Avrupa Ligi ve Konferans Ligi play-off maçlarının tamamlanmasının ardından rakiplerini bekleyen takımlar UEFA tarafından organize edilecek kura çekimini beklemeye başladı. Peki, "UEFA Avrupa Ligi - Konferans Ligi 2023 son 16 kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?" İşte detaylar...