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        Haberler Spor Futbol Avrupa Ligi UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda rövanş karşılaşmaları başlıyor - Futbol Haberleri

        UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda rövanş karşılaşmaları başlıyor

        UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu rövanş maçları yarın oynanacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 10:56 Güncelleme: 13.03.2024 - 10:56
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        Avrupa Ligi'nde son 16 heyecanı devam ediyor
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        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda son 16 turu rövanşlarının ardından çeyrek finale yükselecek takımlar belli olacak.

        Son 16 turu rövanşında, milli futbolculardan Rıdvan Yılmaz'ın takımı Rangers ile Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica da yarın karşı karşıya gelecek.

        Organizasyonda yarın oynanacak son 16 turu rövanş maçlarının programı şu şekilde:

        20.45 Villarreal (İspanya)-Olimpik Marsilya (Fransa) (İlk maç: 0-4)

        20.45 Rangers (İskoçya)-Benfica (Portekiz) (2-2)

        20.45 West Ham United (İngiltere)-Freiburg (Almanya) (0-1)

        20.45 Slavia Prag (Çekya)-Milan (İtalya) (2-4)

        23.00 Liverpool (İngiltere) - Sparta Prag (Çekya) (5-1)

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        23.00 Brighton (İngiltere) - Roma (İtalya) (0-4)

        23.00 Atalanta (İtalya) - Sporting Lizbon (Portekiz) (1-1)

        23.00 Bayer Leverkusen (Almanya) - Karabağ (Azerbaycan) (2-2)

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