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        Haberler Spor Futbol UEFA'dan Oğuzhan Çakır'a görev!

        UEFA'dan Oğuzhan Çakır'a görev!

        Estonya'da düzenlenen UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Belçika ile Fransa arasında yarın oynanacak yarı final maçını hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03 Haziran 2026 - 15:05 Güncelleme:
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        UEFA'dan Oğuzhan Çakır'a görev!

        Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Tallinn'deki Kadrioru Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını Michail Papadakis (Yunanistan) ile Aleksandras Stepanovas (Litvanya) üstlenecek.

        Müsabakada dördüncü hakem olarak ise Alexandros Tsakalidis (Yunanistan) görev yapacak.

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