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        Haberler Spor Futbol UEFA ülke puanı sıralaması güncel liste 2024: Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada, kaç puanı var? - Futbol Haberleri

        2024 UEFA ülke puanı sıralaması: Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı?

        Ülkemizi Avrupa'da temsil eden tek takım olan Fenerbahçe, 7 Mart Perşembe akşamı Union Saint Gilloise ile karşı karşıya geldi. Zorlu mücadele sonrasında UEFA ülke puanı sıralaması futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Bilindiği gibi UEFA ülke puanı sıralaması, kulüp ve milli takımların turnuvalarda aldığı sonuçlar çerçevesinde değişkenlik göstermektedir. İşte 2024 Türkiye UEFA ülke puanı güncel sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.03.2024 - 01:11 Güncelleme: 08.03.2024 - 01:11
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        UEFA ülke puanı sıralaması, Fenerbahçe maçı sonrasında günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. UEFA ülke puanı sıralaması, sportif anlamda alınan sonuçlar doğrultusunda değişiklik gösterdiği bilinmektedir. Ülke puanı hesaplanırken, Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi'ne katılan takım sayısı ve toplanan puanlar göz önünde bulundurularak hesaplanmaktadır. İşte 2024 gün UEFA ülke puanı listesi...

        2

        ÜLKE PUANINDA HEDEF İLK 10

        Sezonu 10. basamakta bitiren ülkenin 2024-25 sezonu şampiyonu, bir sonraki sezon Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılma hakkı sağlayacak.

        Sezona 12. sırada başlayan Türkiye, 9. sıraya kadar yükseldi. Ancak Avrupa'daki diğer takımların elenmesiyle birlikte ilk 10 içinde kalma mücadelesi sürüyor.

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        ÜLKE PUANI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

        Bir ülkeden o sene UEFA Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi'ne kaç takım katılmışsa, onların topladığı puanlar toplanır ve Avrupa kupalarına katılan takım sayısına bölünür.

        4

        Elemelerde;

        Galibiyet: 1 puan

        Beraberlik: 0,5 puan.

        Gruplar ve sonrasında;

        Galibiyet: 2 puan

        Beraberlik: 1 puan.

        Penaltı atışlarıyla tur geçmek puanı etkilemez. (120 dakika sonucu dikkate alınır)

        5

        UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI!

        1-İNGİLTERE 101.553

        2-İSPANYA 86.864

        3-İTALYA 85.855

        4-ALMANYA 82.767

        6

        5-FRANSA 64.997

        6-HOLLANDA 61.300

        7-PORTEKİZ 55.482

        8-BELÇİKA 46.800

        7

        9- TÜRKİYE 38.100

        10- İSKOÇYA 36.050

        11- ÇEKYA 35.550

        12-İSVİÇRE 32.775

        13-AVUSTURYA 32.400

        14- NORVEÇ 31.625

        15- DANİMARKA 31.450

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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