Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ümit Özat, Icardi'ye sözünü tuttu: Saçlarını boyattı!

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, daha önce "Icardi, 20 gol atarsa saçımı sarı-kırmızıya boyarım" diyen Fenerbahçe'nin eski kaptanı Ümit Özat'a mesaj yolladı. Ümit Özat ise "Sözümü tuttum" diyerek saçlarını boyattığı bir fotoğrafını paylaştı

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Ümit Özat, Icardi'ye sözünü tuttu: Saçlarını boyattı!

    Fenerbahçe’nin eski futbolcusu ve efsane kaptanı Ümit Özat, Mauro Icardi’nin sezonu 20 golle tamamlaması halinde saçını kırmızıya boyatacağını söylemişti. 
  • Ümit Özat, Icardi'ye sözünü tuttu: Saçlarını boyattı!

    Ankaragücü maçında gol sayısını 21’e yükselten Icardi, Fenerbahçe efsanesine sosyal medya hesabından çağrı yaptı.

    Instagram’dan bir paylaşım yapan Icardi, “Ümit sözünün arkasında bir adam olduğunu ve sözünü tutacağını umuyorum. Bütün taraftarımız ve ben, seni sarı kırmızı saçla görmeyi bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.
  • Ümit Özat, Icardi'ye sözünü tuttu: Saçlarını boyattı!

    Fenerbahçe’nin unutulmaz ismi Ümit Özat, Icardi’nin 21 gole ulaşmasının ardından, sözünü hatırlatan bir kullanıcıya “Yarın” cevabını vererek saçını boyatacağı imasında bulundu.
  • Ümit Özat, Icardi'ye sözünü tuttu: Saçlarını boyattı!
  • Ümit Özat, Icardi'ye sözünü tuttu: Saçlarını boyattı!

    ÜMİT ÖZAT'TAN CEVAP GELDİ

    Mauro Icardi'ye cevap veren Ümit Özat "Mauro Icardi öncelikle seni ve takımını tebrik ediyorum. Camiana, arkadaşlarına ve hocana sorabilirsin. Büyük golcüsün ama 2001-2007 arasında, benim kaptanlığını yaptığım Fenerbahçe'ye denk gelseydin, ne şampiyon olurdun, ne de bu kadar rahat gol atardın. Büyük futbolcusun ama en büyük değilsin." ifadelerini kullandı.
  • Ümit Özat, Icardi'ye sözünü tuttu: Saçlarını boyattı!

    Ümit Özat, daha sonra ise "Sözümü tuttum" diyerek saçlarını boyattığını gösteren fotoğrafını paylaştı.

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.