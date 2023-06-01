ÜMİT ÖZAT'TAN CEVAP GELDİ

Mauro Icardi'ye cevap veren Ümit Özat "Mauro Icardi öncelikle seni ve takımını tebrik ediyorum. Camiana, arkadaşlarına ve hocana sorabilirsin. Büyük golcüsün ama 2001-2007 arasında, benim kaptanlığını yaptığım Fenerbahçe'ye denk gelseydin, ne şampiyon olurdun, ne de bu kadar rahat gol atardın. Büyük futbolcusun ama en büyük değilsin." ifadelerini kullandı.