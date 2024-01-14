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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Umut Nayir Pendikspor yolunda - FB transfer haberleri - Fenerbahçe Haberleri

        Umut Nayir Pendikspor yolunda

        Umut Nayir, Siltaş Yaşı Pendikspor ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı. Milli futbolcu, önümüzdeki günlerde resmi imzayı atacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.01.2024 - 10:12 Güncelleme: 14.01.2024 - 10:13
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        Fenerbahçe'de yaz transfer döneminde takıma katılan ancak fazla forma şansı bulamayan Umut Nayir'in yeni adresi belli oldu.

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        Umut Nayir, Pendikspor ile anlaştı. 30 yaşındaki santrforun önümüzdeki günlerde resmi imzayı atması bekleniyor.

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        Umut Nayir'in adı daha önce Konyaspor ve Cardiff City ile de anılmıştı.

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        Umut Nayir'in Pendikspor'a transferinin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor. Milli futbolcu, Fenerbahçe'de 13 maçta 162 dakika sahada kaldı.

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