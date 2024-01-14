Umut Nayir Pendikspor yolunda
Umut Nayir, Siltaş Yaşı Pendikspor ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı. Milli futbolcu, önümüzdeki günlerde resmi imzayı atacak
Giriş: 14.01.2024 - 10:12 Güncelleme: 14.01.2024 - 10:13
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Fenerbahçe'de yaz transfer döneminde takıma katılan ancak fazla forma şansı bulamayan Umut Nayir'in yeni adresi belli oldu.
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Umut Nayir, Pendikspor ile anlaştı. 30 yaşındaki santrforun önümüzdeki günlerde resmi imzayı atması bekleniyor.
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Umut Nayir'in adı daha önce Konyaspor ve Cardiff City ile de anılmıştı.