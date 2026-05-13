        Haberler Spor Futbol Üsküdar Üniversitesi Futsal Takımı Türkiye şampiyonu!

        Üsküdar Üniversitesi Futsal Takımı Türkiye şampiyonu!

        Üsküdar Üniversitesi Futsal Takımı, Adana'da düzenlenen 2025-2026 Erkekler Salon Futbolu Türkiye Şampiyonası final müsabakasında rakibi Atatürk Üniversitesi'ni 5-4 mağlup ederek Türkiye Şampiyonu oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Mayıs 2026 - 18:16 Güncelleme:
        Üsküdar Üniversitesi Futsal Takımı Türkiye şampiyonu!

        Üsküdar Üniversitesi Futsal Takımı, Çukurova Üniversitesi ev sahipliğinde Adana’da düzenlenen 2025-2026 Erkekler Salon Futbolu Türkiye Şampiyonasında tarihi bir başarıya imza atarak Türkiye Şampiyonu oldu.

        Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu organizasyonunda 22 üniversitenin mücadele ettiği şampiyonada, grup aşamasından finale kadar etkileyici bir performans sergileyen takım; mücadeleci oyun yapısı, yüksek temposu ve takım ruhuyla turnuvanın en dikkat çeken ekiplerinden biri olmayı başardı.

        Üsküdar Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı koordinasyonunda, Antrenörler Gür Ege Gürel ve Nurdan Uzun ile Spor Koordinatörü Muhammet Ali Parlak eşliğinde şampiyonaya katılan ekip, organizasyona hızlı başladı.

        GRUP AŞAMASINI LİDER TAMAMLADI

        Grup maçlarında ilk karşılaşmada İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’ni 9-6 mağlup ederek grubunu lider tamamladı ve çeyrek finale yükseldi.

        ÇEYREK FİNALDE NET GALİBİYET

        Çeyrek finalde Süleyman Demirel Üniversitesi karşısında etkili savunması ve hızlı hücumlarıyla rakibini 4-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

        YARI FİNALDE GOL YAĞMURU

        Yarı finalde Dicle Üniversitesi ile oynanan yüksek tempolu mücadelede adeta gol düellosu yaşandı. Hücumdaki etkili performansıyla rakibini 10-7 mağlup eden Üsküdar Üniversitesi Futsal Takımı, finale yükselerek şampiyonluk yolunda önemli bir adım attı.

        FİNALDE UNUTULMAZ GERİ DÖNÜŞ VE ŞAMPİYONLUK

        9 Mayıs 2026 tarihinde oynanan final karşılaşmasında rakip Atatürk Üniversitesi oldu. Mücadelenin büyük bölümünde 4-1 geriye düşmesine rağmen oyundan kopmayan Üsküdar Üniversitesi rakibini 5-4 mağlup etti ve Türkiye Şampiyonluğuna uzandı.

