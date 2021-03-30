Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTeknoloji
ABONE OL

Uzayın gizem perdesini aralayacak yeni teori: Theia'nın parçaları Dünya'da!

İnsanlık binlerce yıldır uzayın gizem perdelerini aralamaya çalışıyor. Son olarak gelen bir haber ise bilim dünyasında büyük yankı uyandırdı. Dünya'ya çarptığı ve Ay'ın oluşumuna yol açtığı iddia edilen Theia'nın parçaları Dünya yüzeyinde olabilir. İşte Amerika'dan gelen ve bilim dünyasının dikkatini çeken açıklamayla ilgili detaylar...

Uzayın gizem perdesini aralayacak yeni teori: Theia'nın parçaları Dünya'da!

Uzay bilimciler yıllardır Theia isimli bir gezegenin dünyaya çarptığını ve çarpışma sonucunda Ay'ın ortaya çıkıp çarpan bu gezegenin ise yok olduğu teorisi üzerinden çalışmalara devam ediyor.

4,5 milyar yıl önce gerçekleştiği düşünülen çarpışmanın tam olarak gerçekleşip gerçekleşmediği ve eğer bu çarpışma yaşandıysa sonrasında nelerin olduğu ise merak konusu olarak gizemini sürdürüyor. Bu bağlamda bilim insanları Theia isimli gezegenin parçalarını araştırıyor.

Konuyla ilgili çalışma yürüten bazı antik gezegen kuramcıları ise gezegenin kaybolmadığını ve halen 4 ve 5 no'lu Lagrange noktalarında varlığını sürdürdüğünü düşünüyorlar.

KONUM BİLE VERDİLER

Tüm bu kuram ve tartışmalar devam ederken ABD'deki Arizona Eyalet Üniversitesi'ndeki bilim insanlarından Theia'yla ilgili yeni bir teori geldi. Bu teoriye göre özellikle Ay'ın oluşumuyla ilgili soru işaretlerini ortadan kaldıracak Theia gezegeninin parçaları uzayın derinliklerinde değil Dünya'da da bulunabilir.

Arizona Eyalet Üniversitesi bilim insanları söz konusu parçaların Afrika'nın güneyinde ve Pasifik Okyanusu'nda yer alan LLSVP kaya blokları arasında bulunabileceğini iddia ediyor. Bu teorilerine destek olarak da söz konusu kaya bloklarının Dünya üzerinden diğer kayalardan kimyasal olarak farklı olmasını gösteriyorlar. Yeni teoriye göre bu farklılık ancak bir gök taşı veya gezegen çarpması sonucunda kaya parçalarının Dünya'ya dışarıdan gelmesiyle oluşabilir. Bu nedenle de Theia gibi bir gezegen varsa ve Dünya'ya çarpmışsa LLSVP kayalıkları bu gezegenden kopan parçacıklardır.

THEIA İSMİNİN TARİHÇESİ

Theia'nın ismi, Yunan mitolojisindeki Ay Tanrıçası Selene'nin annesinin isminden gelmektedir. Theia teorik olarak genç Dünya ile çarpışarak günümüz Dünyası ile Ay'ı oluşturduğu için bu şekilde isimlendirilmiştir.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA: Beyaz eşyada yeni dönem! Beyaz eşya alacaklar dikkat! Ekonomi haberleri
TEKNOLOJİYeni beyaz eşya alacaklar dikkat!
SON DAKİKA: Yemeksepeti hacklendi! 7 gün sonra fark ettiler! Milyonlarca kişi...
TEKNOLOJİ21.5 milyon kişi 'sepet'lenmiş!
Xiaomi Türkiye'de üretime başladı - Haberler
TEKNOLOJİİşte Xiaomi'nin Avcılar’daki ilk 'yerli'si
Dikkat 'Yemeksepeti şifrelerinizi değiştirin!' uyarısı! - Haberler
TEKNOLOJİ'Diğer hesaplarınız da sepetlenmesin!'
SATIŞTA! Samsung Galaxy A72 fiyatı ne kadar? Samsung Galaxy A72 özellikleri
TEKNOLOJİSamsung Galaxy A72 özellikleri ve fiyatı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, akıllı telefon üreticileri için bölgenin üretim üssü olma yolunda emin adımlar
TEKNOLOJİXiaomi'nin Türkiye fabrikası açıldı
Teknofest'te yarışacak roketler belli oldu
TEKNOLOJİTeknofest'te yarışacak roketler belli oldu
Antepli Tenet Games’in oyunu 15 ülkede zirvede - Haberler
TEKNOLOJİAntep’ten çıkan oyun 15 ülkede zirvede
2021'in en iyi akıllı telefonu belli oldu! İşte iPhone 12 Pro Max özellikleri ve fiyatı
TEKNOLOJİ2021'in en iyi akıllı telefonu belli oldu!
Mars'tan yeni fotoğraflar geldi! İşte buzlu tepeler
TEKNOLOJİİşte Mars'ın buz kaplı tepeleri