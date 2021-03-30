Uzay bilimciler yıllardır Theia isimli bir gezegenin dünyaya çarptığını ve çarpışma sonucunda Ay'ın ortaya çıkıp çarpan bu gezegenin ise yok olduğu teorisi üzerinden çalışmalara devam ediyor.

4,5 milyar yıl önce gerçekleştiği düşünülen çarpışmanın tam olarak gerçekleşip gerçekleşmediği ve eğer bu çarpışma yaşandıysa sonrasında nelerin olduğu ise merak konusu olarak gizemini sürdürüyor. Bu bağlamda bilim insanları Theia isimli gezegenin parçalarını araştırıyor.

Konuyla ilgili çalışma yürüten bazı antik gezegen kuramcıları ise gezegenin kaybolmadığını ve halen 4 ve 5 no'lu Lagrange noktalarında varlığını sürdürdüğünü düşünüyorlar.

KONUM BİLE VERDİLER

Tüm bu kuram ve tartışmalar devam ederken ABD'deki Arizona Eyalet Üniversitesi'ndeki bilim insanlarından Theia'yla ilgili yeni bir teori geldi. Bu teoriye göre özellikle Ay'ın oluşumuyla ilgili soru işaretlerini ortadan kaldıracak Theia gezegeninin parçaları uzayın derinliklerinde değil Dünya'da da bulunabilir.

Arizona Eyalet Üniversitesi bilim insanları söz konusu parçaların Afrika'nın güneyinde ve Pasifik Okyanusu'nda yer alan LLSVP kaya blokları arasında bulunabileceğini iddia ediyor. Bu teorilerine destek olarak da söz konusu kaya bloklarının Dünya üzerinden diğer kayalardan kimyasal olarak farklı olmasını gösteriyorlar. Yeni teoriye göre bu farklılık ancak bir gök taşı veya gezegen çarpması sonucunda kaya parçalarının Dünya'ya dışarıdan gelmesiyle oluşabilir. Bu nedenle de Theia gibi bir gezegen varsa ve Dünya'ya çarpmışsa LLSVP kayalıkları bu gezegenden kopan parçacıklardır.

THEIA İSMİNİN TARİHÇESİ

Theia'nın ismi, Yunan mitolojisindeki Ay Tanrıçası Selene'nin annesinin isminden gelmektedir. Theia teorik olarak genç Dünya ile çarpışarak günümüz Dünyası ile Ay'ı oluşturduğu için bu şekilde isimlendirilmiştir.