VakıfBank - Eczacıbaşı Dynavit: 3-1 (MAÇ SONUCU)

Sultanlar Ligi yarı final serisi ilk maçında Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 yenerek seride 1-0 öne geçen VakıfBank ikinci maçı da 3-1 kazanarak finale yükselen ilk takım oldu.

Karşılaşmanın ilk setini 20-25 kaybeden ev sahibi VakıfBank, 2’nci sette toparlanarak bu seti 25-19 önde tamamladı ve maçta durumu 1-1’e getirmeyi başardı. Büyük bir çekişmeye sahne olan 3’üncü sette de 26-24’lük skorla gülen taraf VakıfBank oldu. 4’üncü sete etkili başlayan VakıfBank başından sonuna kadar önde götürdüğü bu seti de 25-20 önde tamamlayarak eşleşmede durumu 2-0 yaptı ve finale yükselen ilk takım olmayı başardı.