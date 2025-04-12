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        Haberler Spor Voleybol VakıfBank - Eczacıbaşı Dynavit: 3-1 (MAÇ SONUCU) - Voleybol Haberleri

        VakıfBank - Eczacıbaşı Dynavit: 3-1 (MAÇ SONUCU)

        VakıfBank, Vodafone Sultanlar Ligi yarı final serisi ikinci maçında Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 mağlup etti. Seriyi 2-0'a getiren sarı-siyahlılar, finale yükselen ilk takım oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 20:23 Güncelleme: 12.04.2025 - 20:24
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        Sultanlar Ligi'nde ilk finalist VakıfBank!
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        Sultanlar Ligi yarı final serisi ilk maçında Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 yenerek seride 1-0 öne geçen VakıfBank ikinci maçı da 3-1 kazanarak finale yükselen ilk takım oldu.

        Karşılaşmanın ilk setini 20-25 kaybeden ev sahibi VakıfBank, 2’nci sette toparlanarak bu seti 25-19 önde tamamladı ve maçta durumu 1-1’e getirmeyi başardı. Büyük bir çekişmeye sahne olan 3’üncü sette de 26-24’lük skorla gülen taraf VakıfBank oldu. 4’üncü sete etkili başlayan VakıfBank başından sonuna kadar önde götürdüğü bu seti de 25-20 önde tamamlayarak eşleşmede durumu 2-0 yaptı ve finale yükselen ilk takım olmayı başardı.

        SALON: Vakıfbank Spor Sarayı

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        HAKEMLER: Caner Çildir, Selçuk Görmen

        VAKIFBANK: Cansu Özbay, Van Ryk, Xinyue, Derya Cebecioğlu, Zehra Güneş, Markova, Ayça Aykaç (Libero)

        ECZACIBAŞI: Boskovic, Jack, Gray, Yaprak Erkek, Elif Şahin, Stevanovic, Sebnem Simge Akoz (Libero)

        SETLER: 20-25, 25-19, 26-24, 25-20

        SÜRE: 2 saat

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