Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Voleybol VakıfBank, Eylül Akarçeşme Yatgın'ı açıkladı

        VakıfBank, Eylül Akarçeşme Yatgın'ı açıkladı

        VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon kadro planlaması doğrultusunda milli libero Eylül Akarçeşme Yatgın'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24 Haziran 2026 - 14:40 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        VakıfBank, Eylül Akarçeşme Yatgın'ı açıkladı!

        Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız veren VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, milli libero Eylül Akarçeşme Yatgın'ı renklerine bağladı.

        Kariyerinde sırasıyla Halkbank, Kale 1957, Aydın Büyükşehir Belediyespor, Nilüfer Belediyespor ve Galatasaray Daikin formalarını terleten Eylül, geçen sezon Galatasaray ile CEV Kupası şampiyonluğu yaşadı.

        "DÜNYANIN EN BÜYÜK KULÜPLERİNDEN BİRİNE GELDİM"

        VakıfBank'ta olduğu için çok heyecanlı olduğunu ifade eden Eylül, transferiyle şu değerlendirmelerde bulundu:

        "Babam voleybol antrenörü olduğu için ben aslında hep voleybolun içinde büyüdüm. Çocukluğumdan beri sahalardayım. Hep antrenmanlarını izledim. Yeni sezon için çok heyecanlıyım. Dünyanın en büyük kulüplerinden birine geldim. Sabırsızlıkla yeni sezonu bekliyorum. Kazanmayı bilen bir kulüpteyim. Çok kıymetli oyuncular var. Giovanni Guidetti gibi bir antrenörle çalışacağım için de ayrıca çok heyecanlıyım ve mutluyum. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Taraftarlarımızın da desteğiyle birlikte beş kupayı da almak istiyoruz."

        ÖNERİLEN VİDEO

        Her şey bir anda oldu... 'Şaka'dan cinayet!

        Osmaniye'de, tartıştığı berber 66 yaşındaki Bayram Güloğlugil'i bıçaklayarak öldüren 47 yaşındaki Ökkeş Gök tutuklandı. Şüphelinin emniyetteki ifadesinde; aralarındaki şakalaşmanın daha sonra tartışmaya dönüştüğünü, ardından da cinayetin yaşandığını söylediği öğrenildi (İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Her şey bir anda oldu... 'Şaka'dan cinayet!
        Her şey bir anda oldu... 'Şaka'dan cinayet!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İki çocuk annesiydi... Otomobilinde ölü bulundu!
        İki çocuk annesiydi... Otomobilinde ölü bulundu!
        Devlerin yarışı!
        Devlerin yarışı!
        İstanbul'da kanlı pusu! Genç adam evinden çıkmıştı...
        İstanbul'da kanlı pusu! Genç adam evinden çıkmıştı...
        "Eylülde faiz indirimi bekliyoruz"
        "Eylülde faiz indirimi bekliyoruz"
        Manav kan gölüne döndü... Eşini öldürüp 1 kişiyi bıçakladı!
        Manav kan gölüne döndü... Eşini öldürüp 1 kişiyi bıçakladı!
        Aykut Kocaman'dan F.Bahçe açıklaması!
        Aykut Kocaman'dan F.Bahçe açıklaması!
        Türkiye’nin en uzun ve hızlı metrosundan rekor
        Türkiye’nin en uzun ve hızlı metrosundan rekor
        Tedavi için bindirildi... Ambulanstaki hasta öldü!
        Tedavi için bindirildi... Ambulanstaki hasta öldü!
        Ronaldo'dan üç rekor birden!
        Ronaldo'dan üç rekor birden!
        17 yaşındaki Arda çatışmada hayatını kaybetti
        17 yaşındaki Arda çatışmada hayatını kaybetti
        Cimrilik boşanma sebebi
        Cimrilik boşanma sebebi
        Yasak aşklarının isimlerini verdi
        Yasak aşklarının isimlerini verdi
        Hacıosmanoğlu özür diledi
        Hacıosmanoğlu özür diledi
        "Babamı prenses gibi göstermeyin"
        "Babamı prenses gibi göstermeyin"
        Evleniyorlar
        Evleniyorlar
        Dünya Kupası'nda çifte standart 'VAR' mı?
        Dünya Kupası'nda çifte standart 'VAR' mı?
        Bilimsel çalışmalara göre o kişilerin yüzde 60-70’i yeniden kilo alıyor
        Bilimsel çalışmalara göre o kişilerin yüzde 60-70’i yeniden kilo alıyor