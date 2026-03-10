Van Spor FK: 1 - Adana Demirspor: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Van Spor FK, evinde Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti. 2. yarıda Ivan Cedric'in kaydettiği golle üç maçlık galibiyet hasretine son veren Van Spor FK, puanını 42'ye çıkardı. Adana Demirspor ise haftayı -45 puanla tamamladı.
Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Van Spor FK ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Van Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi oldu.
Ev sahibine galibiyeti getiren golü 57. dakikada Ivan Cedric attı.
Bu sonucun ardından üç maç sonra kazanan Van Spor FK, puanını 42'ye yükseltti. Son sırada yer alan Adana Demirspor ise -45 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Van Spor FK, Sakaryaspor'a konuk olacak. Adana Demirspor, Serik Spor'u ağırlayacak.
