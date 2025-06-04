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        Haberler Spor Futbol Spor Toto 2. Lig Van Spor şampiyonluğu kutladı! - Futbol Haberleri

        Van Spor şampiyonluğu kutladı!

        Van Spor'un şampiyonluk kutlamalarının heyecanı HT Spor'da yaşandı... Trendyol 1. Lig'e yükselen Van Spor, şampiyonluk coşkusunu taraftarıyla birlikte yaşadı. Kırmızı-siyahlı futbolcular, üst açık otobüsle şehir turu attıktan sonra Atatürk Şehir Stadyumu'na ulaşırken, stadyumu dolduran binlerce taraftarıyla büyük zaferi doyasıya kutladı. Van Sporlu futbolcuların saha zemininde kurulan platformda şampiyonluk kupasını kaldırmasıyla coşku tavan yaptı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.06.2025 - 19:08 Güncelleme: 04.06.2025 - 21:39
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        Van Spor şampiyonluğu kutladı!
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        2. Lig play-off finalinde Batman Petrolspor’u penaltılarla 5-4 mağlup ederek 25 yıl sonra Trendyol 1. Lig’de mücadele etmeye hak kazanan Van Spor'da şampiyonluk coşkusu yaşandı.

        Kırmızı-siyahlıların şampiyonluk kutlamaları binlerce taraftarın da katılımıyla Van Atatürk Şehir Stadyumu’nda gerçekleştirildi.

        ÜSTÜ AÇIK OTOBÜSLE STADYUMA GELDİLER

        Kutlamalara katılan binlerce taraftar, günün erken saatlerinden itibaren kent merkezinde toplanırken, daha sonra stadyuma doğru hareket etti.

        Zaferin mimarı futbolcular ve teknik heyet ise üst açık otobüsle şehir turu attı. İskele Caddesi'nden hareket eden otobüs, taraftarların tezahüratları ve meşaleler eşliğinde Beşyol Meydanı ve Cumhuriyet Caddesi'nden ilerleyerek yaklaşık 3 saatte Van Atatürk Şehir Stadyumu’na ulaştı.

        Stadyumdaki kutlamalar Van Spor Başkanı Erol Temel'in konuşmasıyla başlarken, daha sonra organizasyona katılan sanatçıların şarkılarıyla tribünler şampiyonluğu doyasıya kutladı.

        KUPASINI TARAFTARI ÖNÜNDE KALDIRDI!

        Şarkılar ve konuşmaların ardından Van Spor oyuncuları, sahnede kurulan platforma tek tek çağrıldı. Kırmızı-siyahlılar burada 2. Lig şampiyonluk kupasını kaldırırken, tribünde büyük coşku yaşandı.

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