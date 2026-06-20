Vedat Muriqi, Fenerbahçe'de bireysel çalışmalara başladı
Fenerbahçe Kulübünün 3 yıllığına kadrosuna kattığı Kosovalı eski golcüsü Vedat Muric, yeni sezon hazırlıklarına başladı.
Giriş: 20 Haziran 2026 - 21:07 Güncelleme:
Fenerbahçe'nin üç yıllığına sözleşme imzaladığı ve yeniden Sarı Laciverliler'de forma giyecek olan forvet oyuncusu Vedat Muriqi, yeni sezon için antrenmanlara başladı.
Sarı-lacivertliler'den yapılan açıklamada, Vedat'ın Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde bireysel çalışmalarına başladığı bildirildi.
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