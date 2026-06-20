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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Vedat Muriqi, Fenerbahçe'de bireysel çalışmalara başladı

        Vedat Muriqi, Fenerbahçe'de bireysel çalışmalara başladı

        Fenerbahçe Kulübünün 3 yıllığına kadrosuna kattığı Kosovalı eski golcüsü Vedat Muric, yeni sezon hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20 Haziran 2026 - 21:07 Güncelleme:
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        Vedat Muriqi, bireysel çalışmalara başladı!

        Fenerbahçe'nin üç yıllığına sözleşme imzaladığı ve yeniden Sarı Laciverliler'de forma giyecek olan forvet oyuncusu Vedat Muriqi, yeni sezon için antrenmanlara başladı.

        Sarı-lacivertliler'den yapılan açıklamada, Vedat'ın Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde bireysel çalışmalarına başladığı bildirildi.

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