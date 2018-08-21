Veri sorumluları sicili
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Kişisel verileri işleyenler için takvim belli oldu

Türkiye'de kişisel verileri işleyenler için zorunlu tutulan "Veri Sicil Kaydı" için başvuru ve son kayıt tarihleri açıklandı. Hangi şirketlerin veri sorumluları siciline kayıt zorunluluğu bulunuyor? Kayıt esnasında hangi bilgiler isteniyor? Sicile kayıt yaptırmadan veri işlenirse, cezası ne? Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın haberi..

21.08.2018 - 13:32 | Güncelleme:

Türkiye’de 2016 yılında yürürlüğe giren Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun uygulayıcısı olan Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) Veri Sorumluları Siciline kayıt tarihlerini belirledi. KVKK bünyesindeki  Kişisel Verileri Koruma Kurulu aldığı kararla, Türkiye’de kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin, veri işlemeye başlamadan önce kaydolmak zorunda olduğu Veri Sorumluları Siciline hangi büyüklükteki kuruluşun ne zamana kadar kayıt olması gerektiğine açıklık getirdi.

Buna göre ilgili kuruluşların "Veri sorumluları”, Kurul tarafından belirlenen ve ilan edilen süre içinde Veri Sorumluları Siciline kayıt yaptırmak zorunda. Bu işlemi yaptırmayanlar ise 1 milyon TL’yi bulan para cezalarıyla karşılaşabilir.

HANGİ ŞİRKETLERİ KAPSIYOR?

Alınan karar uyarınca, Veri Sorumluları Siciline kayıt yaptırma zorunluluğu kapsamına giren kuruluşlar ve kayıt tarihleri ise şu şekilde açıklandı:

- Yıllık çalışan sayısı 50'den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL'den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğü 1 Ekim 2018’de başlayıp, 30 Eylül 2019 tarihinde sona erecek.

- Yıllık çalışan sayısı 50'den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL'den az olmakla birlikte ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için ise Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğü başlangıç tarihi 1 Ocak 2019 olarak uygulanacak ve sicile kayıt yaptırmaları için bu veri sorumlularına 31 Mart 2020 tarihine kadar süre verilecek.

- Kamu kurum ve kuruluşlarındaki veri sorumluları için ise Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğü 1 Nisan 2019’da başlayıp, 30 Haziran 2020 tarihinde sona erecek.

KİMLER İSTİSNA TUTULDU?

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu gerçek ve tüzel kişileri ise Sicile Kayıt yükümlülüğünden istisna tuttu:

- Yıllık çalışan sayısı 50'den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL'den az olan gerçek veya tüzel kişi veri sorumlularından ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olmayanlar

- 4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca faaliyet gösteren gümrük müşavirleri ve yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri

- Arabulucular


HANGİ BİLGİLER İSTENİYOR?

- Veri siciline yapılan kayıt başvurusunda şu bilgiler isteniyor:

- Veri sorumlusuna ait kimlik ve adres bilgileri

- Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği

- Veri konusu kişi grubu ve grupları ile bu kişilere ait veri kategorileri hakkındaki açıklamalar

- Kişisel verilerin aktarılabileceği alıcı veya alıcı grupları

- Yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel veriler

- Kişisel verilerin azami muhafaza edilme süresi

CEZASI NE?

24 Mart 2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’na göre Veri Sorumluları Siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket edenler hakkında 20 bin TL’den başlayıp, 1 milyon TL’ye kadar çıkan idari para cezası uygulanabiliyor.

 

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