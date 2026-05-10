Victor Osimhen: Barış Alper Yılmaz Afrikalı gibi oynuyor!
Galatasaray'ın şampiyonluğundaki en büyük pay sahiplerinden Victor Osimhen, Antalyaspor karşılaşmasının ardından sosyal medyada canlı yayın açarak açıklamalarda bulundu. Nijeryalı golcü, özellikle takım arkadaşı Barış Alper Yılmaz'dan övgüyle bahsederek, "Barış sanki Afrikalı biri gibi oynuyor. Onda o içgüdü var dostum. Gerçekten fazla güçlü" dedi.
Nijeryalı golcü, ezeli rakiplere göndermede bulunarak, "Herkese selam olsun. Dünyadaki bütün Galatasaray taraftarlarına selam olsun. Benim insanlarıma selam olsun. Şampiyon başka biri olunca sıkıcı oluyor. Çünkü onlar bizim gibi kutlama yapmayı bilmiyor. Siz sadece deniyorsunuz. Denemeye devam edin. Çalışmaya devam edin. Antrenman yapmaya devam edin. Yapabileceğiniz tek şey bu." dedi.
"BARIŞ ALPER AFRİKALI GİBİ OYNUYOR"
Osimhen takım arkadaşı Barış Alper Yılmaz hakkında da övgü dolu ifadeler kullanarak, "Barış sanki Afrikalı biri gibi oynuyor. Onda o içgüdü var dostum. Kanka, bu adam inanılmaz aç. Çok güçlü biri. Fazla güçlü. Gerçekten fazla güçlü. Buraya ilk geldiğimde onun nasıl oynadığını gördüm ve Dries’e (Mertens) de dedim." diye konuştu.
"İSTANBUL BİZİM"
Açıklamalarına devam eden Osimhen, "Gelecek sezon yine geleceğiz. Geliyoruz. İstanbul bizim. Biz, biz, biz. Biz hallederiz. Size söz veriyorum. Siz sadece deniyorsunuz. Denemeye devam edin! Hastanedeki insanlara hızlıca tedavi etmelerini söyledim. Çünkü şampiyon başka biri olunca sıkıcı oluyor. Onlar bizim gibi kutlama yapmayı bilmiyor. İşte bu yüzden kazanmaya devam etmemiz lazım." dedi.
"AYNI AÇIKLA GERİ GELECEĞİZ"
"Gelecek sezon da aynı açlıkla geri geleceğiz. Birçoğunuz hiçbir şey yapamaz! Ne yaparsanız yapın beni, bizi durduramazsınız! Durduramayacaksınız!Galatasaray taraftarları İstanbul sokaklarını doldurmuş gibi geliyor. Kutlama yapıyorlar biliyorsunuz. Size söylemiştim dostum. Söylemiştim. Biz en iyisiyiz. Bunu defalarca söyledik. Ve gelecek sezon da aynı açlıkla geri geleceğiz!"
"TÜRK LİGİ'Nİ DÜNYAYA TANITIYORUZ"
“Türk Ligi’ni yıllardır dünyaya tanıtıyoruz. Ülkeyi de ligi de fark edilir hale getiriyoruz. Gelecek sezon daha da iyi olup Galatasaray’ı daha iyi temsil edeceğiz.”