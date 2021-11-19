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Asya ülkesi Vietnam'ın yerli otomobil, gözünü ABD pazarına dikti. Son dönemde tanıttığı otomobiller ile gözlerine üzerine çeken Vinfast, önümüzdeki yıllarda ABD'de halka arz olmayı hedefliyor.

Söz konusu açıklamayı yapan şirketin CEO'su Michael Lohscheller, elektrikli otomobil girişimi olarak kendisini konumlandıran Vinfast'in, ABD'de 2024 yılında üretime başlayacağını da açıkladı.

Önceden Opel ve Volkswagen gibi üreticilerde farklı pozisyonlar alan ve Haziran ayında Vinfast'in kaptan koltuğuna oturan Lohscheller, "Farklı alternatifleri değerlendiriyoruz. Ama asıl amacımız önümüzdeki 2 yıl içinde ABD'de halka arz" dedi.

Lohscheller, hali hazırda Vietnam'da üretim yapan Vinfast'in ABD'de üretim hedefinin stratejik bir karar olduğunu, çünkü Vietnam'dan ABD'ye araç gönderiminin yeterince verimli olmadığını söyledi.

Vinfast, kısa bir süre önce Los Angeles'ta VF e35 ve VF e36 elektrikli SUV modellerini sergilemişti. 2022 yılında ABD'de ön sipariş almaya başlayacak firma, gelecek yılın son çeyreğinde teslimatlara başlamak istiyor.

Türkiye'nin yerli otomobili geliştiren Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu da (TOGG), Vinfast ile benzer olarak kendini bir elektrikli otomobil girişimi olarak konumlandırıyor.

Öte yandan, yerli otomobile tasarım desteği veren İtalyan Pininfarina'nın Vietnam'ın yerli otomobili Vinfast için de otomobil dizayn etmesi, iki şirketin bir diğer benzerliğini olarak dikkat çekiyor.