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        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi Vincent Aboubakar, yapılan antrenmanda yer almadı - Futbol Haberleri

        Vincent Aboubakar, yapılan antrenmanda yer almadı

        UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu rövanşında Lugano ile karşılaşacak olan Beşiktaş, hazırlıklarına devam ederken Aboubakar antrenmanda yer almadı. Siyah-beyazlı ekipten konu hakkında açıklama geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 16:47 Güncelleme: 27.08.2024 - 16:47
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        Aboubakar ülkesine gitti
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        Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında 29 Ağustos Perşembe günü sahasında İsviçre'nin Lugano ekibiyle yapacağı maçın hazırlıklarını bir günlük iznin ardından sürdürdü.

        Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve pas çalışmasıyla başladı.

        Yeni transfer Felix Uduokhai'nin takımla ilk kez çalıştığı antrenman, taktiksel çift kale maçla tamamlandı.

        Çocuğunun rahatsızlığından dolayı Giovanni van Bronckhorst'tan izin alarak ülkesi Kamerun'a giden Vincent Aboubakar, antrenmanda yer almadı.

        Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

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