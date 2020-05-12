Vodafone Türkiye, son bir yılda toplam 1.7 milyar TL yatırım yaparken şirketin mobil müşteri sayısı 23.5 milyon olarak gerçekleşti.

Nisan 2019-Mart 2020 arası dönemi kapsayan mali yıl sonuçlarını açıklayan şirket, 31 Mart 2020 sonu itibarıyla son bir yılda 1.7 milyar TL yatırım yaptı. Böylece, Vodafone’un Türkiye’de faaliyet göstermeye başladığı 2006 yılından bu yana toplam yatırımları 24 milyar TL’ye ulaştı.

Vodafone Türkiye’nin mobil müşteri sayısı da 2019-20 mali yıl sonu itibarıyla 23.5 milyon olurken, şirketin 4.5G müşteri sayısı da yılsonu itibarıyla 17.5 milyona ulaştı.

Vodafone Türkiye’nin sabit genişbantta büyümesi de devam ederken, şirketin bu mali yılda bir önceki yıla kıyasla 174 bin müşteri kazanarak toplam 1.1 milyon müşteriye ulaştığı kaydedildi.

'YATIRIMLARA DEVAM EDECEĞİZ'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan, "2019-20 mali yılında toplam 1.7 milyar TL yatırım yaparak Türkiye ekonomisine ve dijitalleşmeye katkıda bulunduk. Son 14 yılda yaptığımız toplam yatırım miktarı ise 24 milyar TL’ye ulaştı. Yatırımlarımızın yüzde 99’unu teknoloji yatırımları oluşturuyor. Amacımız, tüketicimizi en güvenilir ve en sürdürülebilir teknolojiyle buluşturmak ve tüm servislerimizi mükemmel müşteri deneyimi ile dijital olarak sunmak. Türkiye’nin ve sektörümüzün geleceğine duyduğumuz güvenle yatırımlarımıza devam edeceğiz" dedi.

Koronavirüs salgını nedeniyle toplum olarak birlik ve beraberlik ruhuyla hareket etmemiz gereken bir dönemde olduğumuza dikkat çeken Deegan, "Vodafone olarak, bu zorlu süreçte tüm kaynaklarımızı seferber etmiş durumdayız. Üç önceliğimiz var, çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliği, hizmetlerimizin devamlılığı ve ekosistemimizin sürdürülebilirliği. İletişimin sürekliliği için saha ekiplerimiz çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. Bizler evde kalalım, ekonomimizin çarkları dönsün, işletmelerimiz faaliyetlerine kesintisiz devam edebilsin diye çalışmaya devam ediyorlar. Türkiye’nin koronavirüsle mücadelesini sonuna kadar destekliyoruz. İhtiyaç sahibi kesimlere yardımcı olmak için bazı aksiyonlar aldık. Ön cephede olan sağlık çalışanlarımızın yanındayız. ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ Milli Dayanışma Kampanyası’na da katkı sağladık" diye konuştu.

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