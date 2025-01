Vodafone ve Hepsiburada'dan iş birliği

İki firma e-ticaret ve telekomünikasyon alanlarında ilk niteliği taşıyan yeni bir iş birliğine imza atmak üzere bir araya geldi.

İş birliği kapsamında müşterilere Vodafone Red ve Hepsiburada Premium ile ek avantajlar sağlanırken tüm avantaj ve kampanyalarla bir yılda müşterilere toplam 1 milyar 536 milyon TL’lik fayda sağlanması hedeflendiği belirtildi.

Yeni platformla, müşterilere yaptıkları alışveriş karşılığında GB faydaları, özel indirimler ve promosyonlardan yararlanma imkânı sunulacağı vurgulandı. Vodafone müşterileri, Hepsiburada Premium hediyesi ve hediye çekleri de kazanabilecek. İş birliği kapsamında Red üyeleri bir sene boyunca Hepsiburada Premium üyeliği hediyesi ile platformdan ek avantajlarla alışveriş yapabileceği ve lansmana özel olarak, müşterilerine ilk alışverişte 10 GB internet hediye edileceği de belirtildi.

"DAHA DA GELİŞTİRMEYİ PLANLIYORUZ"

İş birliğinin detayları, Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy ve Hepsiburada CEO'su Nilhan Onal Gökçetekin’in katılımıyla düzenlenen toplantıda tanıtıldı.

Konuşma gerçekleştiren Engin Aksoy, "Vodafone olarak, müşterilerimize fayda sağlayacak tüm ürün ve hizmetleri başta dijital olmak üzere tüm kanallardan sunma hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bundan 3 yıl önce telekomünikasyon sektöründe Türkiye’de ilk defa tüm kategorilerde hizmet veren online alışveriş platformumuz Her Şey Yanımda’yı kullanıma sunduk. Her Şey Yanımda, yıllar içinde büyüyerek toplam 14 kategoride 1.000’i aşkın satıcı tarafından 5 milyondan fazla ürünün sunulduğu bir platforma dönüştü. 2024-25 mali yılımızın ilk yarısında 52 milyon ziyarete ulaşarak, erişime açıldığı tarihten itibaren toplam 275 milyon ziyaret sayısına yaklaştı. Bu süreçte müşterilerimizin e-ticarete olan taleplerini yakından gözlemleme fırsatı da bulduk. Bu gözlemlerimizin de ışığında, Her Şey Yanımda’yı bir adım öteye taşıma zamanı geldi. Bu geçişi en teknolojik ve en donanımlı şekilde yapabilmek için Hepsiburada ile güçlerimizi birleştirdik. Her Şey Yanımda’yı Hepsiburada’nın sektör lideri altyapısı, geniş ürün yelpazesi ve yenilikçi yaklaşımı ile yeniden şekillendirdik platformunu hayata geçirdik. Müşterilerimize benzersiz bir alışveriş deneyimi vaat ediyoruz. Bu yeni platformla müşterilerimiz, daha geniş ürün seçeneklerine, özel indirimlere ve alışveriş yaptıkça kazanacakları GB gibi ödüllere erişebilecek. Amacımız, müşterilerimizin günlük hayatını kolaylaştırmak ve e-ticaret deneyimlerini Vodafone ayrıcalıklarıyla yeniden tanımlamak. Hepsiburada ile işbirliğimizi, e-ticarette uzun vadeli bir stratejik ortaklığın başlangıcı olarak görüyoruz. Gelecekte, müşteri ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmiş kampanyalar, yeni ürün kategorileri ve ek özellikler ile bu platformu daha da geliştirmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.