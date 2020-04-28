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Vodafone, koronavirüsle mücadele kapsamında günlerini evde geçiren müşterileri için yeni bir kampanya başlattı. Buna göre Vodafone, mevcut ve yeni gelecek fiber ev interneti müşterilerinin veri yükleme (upload) hızlarını ücretsiz olarak 4 katına çıkardı.

Şirketten konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Böylece, özellikle YouTube gibi sosyal medya platformlarına video yükleyen, online oyun oynayan, uzaktan eğitim uygulamaları kapsamında ödevlerini gönderen, dosya aktarımı gerçekleştiren, canlı yayın ya da video konferans yapan müşterilerinin internete veri yükleme süresi önemli ölçüde kısalacak” denildi.

Verilen bilgiye göre Vodafone fiber ev interneti müşterilerinin altyapılarına göre kademeli olarak güncellemeler yapılmaya başlandı. Müşteriler, daha hızlı veri yükleme hizmetinden 1 Haziran 2020 tarihine kadar yararlanabilecek.

MEVCUT VE YENİ MÜŞTERİLERİ KAPSIYOR

Sundukları yeni hizmeti değerlendiren Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları söyledi:

“İçinde bulunduğumuz olağanüstü dönemde ülkece alınan tedbirlere uymamız ve evlerimizde kalmamız büyük önem taşıyor. Bu dönemde günlerini evde geçiren müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmak üzere yeni bir kampanya başlattık. Kampanya kapsamında, mevcut ve yeni gelecek fiber ev interneti müşterilerimizin veri yükleme hızlarını ücretsiz olarak 4 katına çıkarıyoruz. Böylece, evden çalışan, uzaktan eğitim gören, online oyun oynayan ya da internete video yükleyen müşterilerimize daha kaliteli ve verimli bir ev interneti deneyimi sunmayı hedefliyoruz.”

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