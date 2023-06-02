Voleybol Milletler Ligi tüm coşkusuyla devam ediyor. Antalya’dan başlayan organizasyonda ikinci gün maçları tamamlandı. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımımız turnuvanın ilk gününde Güney Kore ve Sırbistan’ı rahat bir şekilde geçti. İlk hafta 4 takımla oynayacak olan Filenin Sultanları’nın sıradaki rakibi merak ediliyor. Peki, Filenin Sultanları’nın sıradaki rakibi kim, bu akşam maçı var mı? İşte merak edilen soruların cevabı…