        Voleybolda 2025-2026 sezonun fikstür çekimi yapıldı - Voleybol Haberleri

        Voleybolda 2025-2026 sezonun fikstür çekimi yapıldı

        Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi, SMS Grup Efeler Ligi, Arabica Coffee House Kadınlar ve Erkekler 1. Ligi fikstür çekimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2025 - 18:59 Güncelleme: 20.08.2025 - 18:59
        Voleybolda 2025-2026 sezonun fikstür çekimi yapıldı
        Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi, SMS Grup Efeler Ligi, Arabica Coffee House Kadınlar ve Erkekler 1. Ligi fikstür çekimi gerçekleştirildi.

        Fişekhane'de yapılan fikstür çekimine Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, TVF Yönetim Kurulu üyeleri, kulüp temsilcileri, antrenörler ve sporcular katıldı.

        Fikstür çekiminde açıklamalarda bulunan TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Türkiye'de her gün voleybol konuşulduğunu, milli takımların başarılarının da bunda büyük etkisi olduğunu dile getirdi.

        Milli takımların başarısında en büyük faktörün kulüpler olduğunu vurgulayan Üstündağ, "Bütün paydaşların varlığı, Türk voleybolunun geldiği noktanın göstergesidir. Takım sporlarında dünya ve Avrupa'da başarı elde etmiş, kürsüde İstiklal Marşı'nı okutmuş ve bayrağımızı göndere çektirmiş bir branştan bahsediyoruz. Voleybol, tarihe not düşecek kadar başarılar elde etti. Bu başarıda olmazsa olmazlarımız, kulüplerimiz, antrenörlerimiz, sponsorlarımızdır. Bu destekl bizi hedeflerimize ulaştırdı." ifadelerini kullandı.

        Dünyada ve Avrupa'da en iyi liglerden birisinin Türkiye'de olduğunu da altını çizen Üstündağ, şunları söyledi:

        "2025-2026 Vodafone Sultanlar Ligi, SMS Grup Efeler Ligi, Arabica Coffee House Kadınlar ve Erkekler 1. Ligi fikstür çekimine yeniden hoş geldiniz. Başarılı ve sakatlıksız bir sezon diliyorum. Şampiyonlar Ligi'nde, Avrupa kupalarında hep zirvedeyiz. Kulüplerimiz bu ülkeye dünya ve Avrupa şampiyonlukları yaşattı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

        LİGLERDE İLK HAFTA

        Vodafone Sultanlar Ligi 5 Ekim Pazar günü oynanacak maçlarla başlayacak. Sezonun ilk yarısı 14 Aralık Pazar günü sona erecek. İkinci yarı maçları 3 Ocak 2026 Cumartesi günü başlayıp, normal sezon 14 Mart Cumartesi günü tamamlanacak. Ligde play-off müsabakaları nisan ayında oynanacak.

        SMS Grup Efeler Ligi'nde müsabakalar 18 Ekim Cumartesi başlayacak. Ligin ilk yarısı 20 Aralık Cumartesi günü tamamlanacak. 11 Ocak 2026'da oynanacak maçlarla ligde ikinci yarı başlarken, normal sezon 22 Mart'ta tamamlanacak. Ligde play-off maçları nisan ayında oynanacak.

        Liglerde ilk hafta maçlarının programı şöyle:

        VODAFONE SULTANLAR LİGİ

        Göztepe-Nilüfer Belediyespor Eker

        Galatasaray Daikin-Aydın Büyükşehir Belediyespor

        Aras Kargo-Fenerbahçe Medicana

        Eczacıbaşı Dynavit-Kuzeyboru

        Türk Hava Yolları-Bahçelievler Belediyespor

        Beşiktaş-İlbank

        Zerenspor-VakıfBank

        SMS GRUP EFELER LİGİ

        Bursa Büyükşehir Belediyespor-Gebze Belediyespor

        Galatasaray HDI Sigorta-Altekma

        Ziraat Bankkart-Fenerbahçe Medicana

        On Hotels Alanya Belediyespor-Halkbank

        Spor Toto-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor

        İstanbul Gençlikspor-Gaziantep Gençlikspor

        RAMS Global Cizre Belediyespor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor

