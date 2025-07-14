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        Haberler Spor Voleybol Voleybolda Türk takımlarının rakipleri belli oluyor - Voleybol Haberleri

        Voleybolda Türk takımlarının rakipleri belli oluyor

        Türkiye'yi 2026 CEV Şampiyonlar Ligi, CEV Kupası ve CEV Challenge Kupası'nda temsil edecek Türk takımlarının rakipleri 15 Temmuz Salı günü (yarın) belirlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 13:45 Güncelleme: 14.07.2025 - 13:46
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        Voleybolda rakipler belli oluyor
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        Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Lüksemburg'da gerçekleştirilecek kura çekimi TSİ 13.00'te başlayacak ve CEV YouTube ve Facebook kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

        Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli turnuvası Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi kadınlarda VakıfBank, Fenerbahçe Medicana, Eczacıbaşı Dynavit ve Zeren Spor, erkeklerde ise Ziraat Bankkart, Galatasaray ve Halkbank temsil edecek.

        Kura çekiminde VakıfBank ve Fenerbahçe Medicana 1. torba, Eczacıbaşı 2. torba, Zeren Spor ise 4. torbada yer alacak. Erkeklerde de Ziraat Bankkart ve Galatasaray 2. torba, Halkbank ise 4. torbada olacak.

        CEV Kupası ve CEV Challenge Kupası'nda yer alacak Türk takımları ise şunlar:

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        Kadınlar:

        CEV Kupası: Galatasaray Daikin ve Türk Hava Yolları

        Erkekler:

        CEV Kupası: Fenerbahçe Medicana ve Altekma

        CEV Challenge Kupası: On Hotels Alanya Belediye

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