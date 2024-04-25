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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Volkan Bayarslan, 2. kez Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde - Fenerbahçe Haberleri

        Volkan Bayarslan, 2. kez Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde

        Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde düdük çalacak hakem Volkan Bayarslan, iki takım arasında 2022-2023 sezonunda siyah-beyazlıların ev sahipliğinde oynanan ve golsüz sona eren maçı da yönetmişti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 12:47 Güncelleme: 25.04.2024 - 12:55
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        Volkan Bayarslan, 2. derbisinde
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        Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Fenerbahçe, 27 Nisan Cumartesi günü saat 19.00’da sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak. Bu zorlu müsabakada hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak. Bayarslan’ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Serkan Olguncan yapacak.

        İKİNCİ KEZ FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE

        Tecrübeli hakem, daha önce iki takım arasında 2022-2023 sezonunda siyah-beyazlıların ev sahipliğinde ligin 8. haftasında oynanan müsabakayı da yönetmişti. Gol sesinin çıkmadığı maçta taraflar sahadan 1’er puanla ayrıldı. Bayarslan, söz konusu karşılaşmada hem Fenerbahçe’ye hem de Beşiktaş’a 2’şer kez olmak üzere toplam 4 defa sarı kartına başvurmuştu.

        BU SEZON LİGDE 14 MAÇ

        Volkan Bayarslan, bu sezon ligde 14 mücadeleye atandı. Aralarında Trabzonspor'un, sahasında Beşiktaş'ı 3-0 mağlup ettiği maçın da bulunduğu müsabakalarda 46 yaşındaki hakem, 43 kez sarı kartına başvururken, 3 defa da penaltı noktasını gösterdi.

        Hakem Bayarslan, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Şanlıurfa’da oynanan ve sarı-kırmızılıların 1-0 üstünlüğüyle devam ederken sarı-lacivertli takımın 2. dakikada sahadan çekildiği TFF Süper Kupa karşılaşmasının da hakemiydi.

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