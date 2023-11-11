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"Bu takımı ben kurdum. Övünerek söylüyorum. Sezon içinde galibiyet, mağlubiyet olacak. Her şeyin dışında bir kere çok başka şeyler kazanıyoruz. Yoktan var olan bir takımız. Çok uygun maliyetlere yapıldı."

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"İlk 8 haftada çok saygı duyulacak işler yaptık. Sonraki 3 haftada yenildik. Bunlar iş kazasıydı. Mental yorgunluktu. Bizim gibi takımlarda illlaki bir düşüş olacaktır."