Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.005,94 %0,59
        DOLAR 44,3574 %0,04
        EURO 51,3854 %-0,19
        GRAM ALTIN 6.483,56 %1,68
        FAİZ 43,30 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 103,13 %1,51
        BITCOIN 71.402,00 %1,91
        GBP/TRY 59,3493 %-0,26
        EUR/USD 1,1580 %-0,24
        BRENT 100,42 %-3,79
        ÇEYREK ALTIN 10.600,55 %1,68
        Haberler Ekonomi Otomobil Volkswagen, batarya sorunları nedeniyle yaklaşık 100 bin elektrikli aracı geri çağırıyor - Otomobil Haberleri

        Volkswagen, batarya sorunları nedeniyle yaklaşık 100 bin elektrikli aracı geri çağırıyor

        Alman otomotiv markalarından biri olan Volkswagen, batarya modüllerinde tespit edilen sorunlar nedeniyle yaklaşık 100 bin elektrikli aracı geri çağırma kararı aldı. Araçlarda menzil kaybı ve yangın riski bulunuyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.03.2026 - 17:27 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Volkswagen, 100 bine yakın elektrikli aracı geri çağırıyor

        Volkswagen, batarya modüllerinde yaşanan sorunlar nedeniyle yaklaşık 100 bin elektrikli aracı geri çağırıyor. Alman Motorlu Taşıtlar Dairesi’nin (KBA) açıklamasına göre, bu araçların yaklaşık 28 bini Almanya’da bulunuyor.

        Geri çağırma kapsamında, Şubat 2022 ile Ağustos 2024 arasında üretilen yaklaşık 75 bin adet Volkswagen ID serisi model ile yaklaşık 20 bin Cupra Born yer alıyor.

        BATARYA MODÜLLERİNDE SORUN TESPİT EDİLDİ

        Yapılan açıklamalara göre, yüksek voltajlı bataryalarda teknik standartları karşılamayan modüller tespit edildi. Bu durumun araçların menzilinde düşüşe yol açabileceği, ayrıca yangın riski oluşturabileceği belirtildi.

        YAZILIM GÜNCELLEMESİ VE BATARYA KONTROLÜ YAPILACAK

        Geri çağırılan araçlarda yazılım güncellemesi uygulanacak. Ayrıca yüksek voltajlı bataryalar kontrol edilecek, gerekli görülmesi halinde batarya modülleri tek tek değiştirilecek.

        Geri çağırma süreci ilk olarak Almanya merkezli Focus dergisi tarafından duyuruldu.

        *Haberin görseli AA'dan alınmıştır.

