Volkswagen, batarya sorunları nedeniyle yaklaşık 100 bin elektrikli aracı geri çağırıyor

Volkswagen, batarya modüllerinde yaşanan sorunlar nedeniyle yaklaşık 100 bin elektrikli aracı geri çağırıyor. Alman Motorlu Taşıtlar Dairesi’nin (KBA) açıklamasına göre, bu araçların yaklaşık 28 bini Almanya’da bulunuyor.

Geri çağırma kapsamında, Şubat 2022 ile Ağustos 2024 arasında üretilen yaklaşık 75 bin adet Volkswagen ID serisi model ile yaklaşık 20 bin Cupra Born yer alıyor.

BATARYA MODÜLLERİNDE SORUN TESPİT EDİLDİ

Yapılan açıklamalara göre, yüksek voltajlı bataryalarda teknik standartları karşılamayan modüller tespit edildi. Bu durumun araçların menzilinde düşüşe yol açabileceği, ayrıca yangın riski oluşturabileceği belirtildi.

YAZILIM GÜNCELLEMESİ VE BATARYA KONTROLÜ YAPILACAK

Geri çağırılan araçlarda yazılım güncellemesi uygulanacak. Ayrıca yüksek voltajlı bataryalar kontrol edilecek, gerekli görülmesi halinde batarya modülleri tek tek değiştirilecek.

Geri çağırma süreci ilk olarak Almanya merkezli Focus dergisi tarafından duyuruldu.

*Haberin görseli AA'dan alınmıştır.