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        Haberler Futbol Süper Lig Galatasaray Wanda Nara'dan heyecanlandıran Icardi paylaşımı! - Galatasaray Haberleri

        Wanda Nara'dan heyecanlandıran Icardi paylaşımı!

        Galatasaraylı taraftarlar, sabırsızlıkla Mauro Icardi'nin İstanbul'a gelmesini beklerken, Arjantinli yıldızın eşi Wanda Nara'nın sosyal medya paylaşımları sarı-kırmızılıları heyecanlandırdı.

        Habertürk
        Giriş: 20.07.2023 - 23:50
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        Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, Mauro Icardi'yle her konuda anlaşmaya varırken, sarı-kırmızılı camia Ajrantinli golcünün İstanbul'a gelip takıma katılmasını bekliyor.

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        Eşi Wanda Nara'nın sağlık sorunları nedeniyle İstanbul'a gelişini erteleyen yıldız forvet, Arjantin'de Galatasaraylı taraftarların gönlünü almaya devam ediyor.

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        Son olarak Wanda Nara'dan sarı-kırmızılıları heyecanlandıran bir paylaşım geldi.

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        Wanda Nara sosyal medya hesabından Icardi'nin mate çayı içtiği anları paylaşırken, Arjantinli yıldızın üzerindeki Galatasaray tişörtü dikkat çekti.

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        Nara'nın yaptığı bu paylaşım, taraftarlarda büyük heyecan yarattı.

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        Galatasaray Sportif AŞ. Başkan Vekili Erden Timur da sarı-kırmızılı kulübün RAMS Park'ta düzenlediği sponsorluk töreninde Icardi hakkında açıklamalarda bulundu.

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        Timur, geçen sezon kiralık olarak forma giyen Arjantinli santrforun yakında takıma katılacağını söyledi.

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        Erden Timur yaptığı açıklamada, "Mauro'nun eşiyle ilgili bir sağlık konusu var. Az kaldı. Birkaç tane daha testi var. Ondan sonra gelecekler" ifadelerini kullandı.

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