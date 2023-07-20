Wanda Nara'dan heyecanlandıran Icardi paylaşımı!
Galatasaraylı taraftarlar, sabırsızlıkla Mauro Icardi'nin İstanbul'a gelmesini beklerken, Arjantinli yıldızın eşi Wanda Nara'nın sosyal medya paylaşımları sarı-kırmızılıları heyecanlandırdı.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, Mauro Icardi'yle her konuda anlaşmaya varırken, sarı-kırmızılı camia Ajrantinli golcünün İstanbul'a gelip takıma katılmasını bekliyor.
Eşi Wanda Nara'nın sağlık sorunları nedeniyle İstanbul'a gelişini erteleyen yıldız forvet, Arjantin'de Galatasaraylı taraftarların gönlünü almaya devam ediyor.
Son olarak Wanda Nara'dan sarı-kırmızılıları heyecanlandıran bir paylaşım geldi.
Wanda Nara sosyal medya hesabından Icardi'nin mate çayı içtiği anları paylaşırken, Arjantinli yıldızın üzerindeki Galatasaray tişörtü dikkat çekti.
Nara'nın yaptığı bu paylaşım, taraftarlarda büyük heyecan yarattı.
Galatasaray Sportif AŞ. Başkan Vekili Erden Timur da sarı-kırmızılı kulübün RAMS Park'ta düzenlediği sponsorluk töreninde Icardi hakkında açıklamalarda bulundu.