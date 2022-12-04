Galatasaray'ın sezon başında Fransız ekibi Paris Saint-Germain'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Mauro Icardi'nin geçtiğimiz günlerde resmi olarak boşandığı eşi Wanda Nara, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar ve paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.