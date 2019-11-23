İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında teknik direktörlük görevine Jose Mourinho'yu getiren Tottenham, Londra derbisinde West Ham'a konuk oldu.
Karşılaşmaya çok etkili başlayan lacivert-beyazlılar, 36. dakikada Son, 43'te Moura ve 49'da Harry Kane'in golleriyle 3-0'ı buldu.
Ev sahibi 73'te Antonio'nun golüyle farkı 2'ye indirirken 90+6'da Ogbonna skoru belirledi: 2-3.
Bu sonuçla Tottenham, yeni hocası Jose Mourinho yönetiminde ilk maçında galip gelirken 5 hafta sonra kazandı. Tottenham'ın ayrıca 10 aylık deplasman hasreti de sona erdi.
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