West Ham United Fiorentina UEFA Konferans Ligi final maçı için beklenen gün geldi çattı. Avrupa'nın 3 numaralı kupası olan ve bu yıl ikinci kez oynanan turnuvada final maçı bu akşam saat 22:00'de oynanacak. İşte, şimdiden büyük bir merakla beklenen karşılaşmanın yayıncı kanalı ve muhtemel 11'leri ile ilgili bilgiler...