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WhatsApp'a alternatif uygulamalar neler? WhatsApp alternatifi sohbet uygulamaları...

Dünya genelinde 1 milyardan fazla kullanıcısı olan WhatsApp, bir kez daha çökme haberleriyle gündem oldu. Söz konusu durumun ardından vatandaşlar; WhatsApp'a alternatif uygulamalar neler aramaları yapmaya başladı. İşte, konuya ilişkin bilinmesi gerekenler...

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  • WhatsApp'a alternatif uygulamalar neler? WhatsApp alternatifi sohbet uygulamaları hangileri? WhatsApp harici mesajlaşma uygulaması

    WhatsApp tüm dünya genelinde çöktü ve ülkemizde de alternatif uygulamalar ile ilgili araştırmalar başladı. Konuya ilişkin merak edilen tüm sohbet uygulamalarını bir araya getirdik. İşte, WhatsApp'a alternatif olacak uygulamalar...
  • WhatsApp'a alternatif uygulamalar neler? WhatsApp alternatifi sohbet uygulamaları hangileri? WhatsApp harici mesajlaşma uygulaması

    2- Telegram: Rus yazılımcı kardeşler geliştirdi 

    2013 yılında Rus yazılımcı kardeşler Nikolai Durov ve aynı zamanda Rus sosyal ağ VK’nın da kurucusu olan Pavel Durov tarafından kuruldu. Son yıllarda her WhatsApp ile ilgili erişim sıkıntısı yaşandığında milyonlarca kullanıcının indirdiği bir uygulama hale gelen Telegram’ın bu kullanıcıları ağında pek de tutamadığı gözleniyor

    Şunun da altını çizmekte fayda var; kullanıcılar, son birkaç gündür Telegram üzerinden iletişim kurmaktan çok, “Şu arkadaşınız da Telegram’a katıldı” denilen onlarca bildirim ile boğuşmak durumunda kalıyor

    Uygulamayı indirenler şu bilgilerine erişim izni vermiş oluyor: Telefon, konum, kişiler, fotoğraflar/medya içerikleri/dosyalar, kimlik, depolama, mikrofon, kamera, kablosuz bağlantı bilgileri cihaz kimliği ve çağrı bilgileri ve diğer başlığında 16 olmak üzere toplam 26 farklı erişim izni.
  • WhatsApp'a alternatif uygulamalar neler? WhatsApp alternatifi sohbet uygulamaları hangileri? WhatsApp harici mesajlaşma uygulaması

    3- Signal: Bağımsız olarak çıktı, bir anda ünlüleri çekti!

    WhatsApp’ın kurucularından Brian Acton ile ABD’li güvenlik araştırmacısı ve kriptograf Moxie Marlinspike tarafından ABD’de kurulan Signal, 2014 yılından yayınlandı. Signal uygulamasına destek veren isimler arasında ABD Ulusal Güvenlik Ajansı’nın (NSA) eski sistem analisti Edward Snowden ile Twitter’ın kurucusu ve CEO’su Jack Dorsey de yer alıyor. 

    Hatta Tesla ve SpaceX şirketleriyle bilinen ABD’li iş insanı Elon Musk, WhatsApp’ın bu son güncellenen ilkelerinin ardından, Twitter üzerinden “Signal kullanın” çağrısı da yaptı. Signal’in Türkiye’de bir anda popüler hale gelmesinin ardından, diş macunu markası Signal de fırsatı kaçırmadı, Twitter hesabı üzerinden, esprili bir dille “Signal kullan Türkiye” paylaşımı yaptı. 

    Uygulamayı indirenler şu bilgilerine erişim izni vermiş oluyor: Kişiler, telefon, kimlik, takvim, depolama, konum, mikrofon, fotoğraflar/medya içerikleri/dosyalar, cihaz kimliği ve çağrı bilgileri, kamera, SMS, kablosuz bağlantı bilgileri ve diğer başlığı altında 19 olmak üzere toplam 31 erişim izni.
  • WhatsApp'a alternatif uygulamalar neler? WhatsApp alternatifi sohbet uygulamaları hangileri? WhatsApp harici mesajlaşma uygulaması

    4- BiP: Türkler Hollanda’da kurdu!

    Turkcell tarafından 2013 yılında yayınlanan BiP, Hollanda merkezli yüzde 100 Turkcell iştiraki olan Lifecell Ventures tarafından yönetiliyor. Son günlerde kamu tarafından da desteklenen BiP’in merkezi Amsterdam. Ancak şirketin verdiği bilgiye göre BiP kullanıcılarının verileri Türkiye’de saklanıyor

    Uygulamayı indirenler şu bilgilerine erişim izni vermiş oluyor: Kablosuz bağlantı bilgileri, cihaz kimliği ve çağrı bilgileri, telefon, cihaz ve uygulama geçmişi, kimlik, depolama, konum, SMS, kişiler, fotoğraflar/medya içerikleri/dosyalar, kamera, mikrofon ve diğer başlığında 19 olmak üzere toplam 31 erişim izni
  • WhatsApp'a alternatif uygulamalar neler? WhatsApp alternatifi sohbet uygulamaları hangileri? WhatsApp harici mesajlaşma uygulaması

    5- Viber: İsrail ordusundan çıktı

    İlk olarak 2010 yılında Skype'a rakip olarak piyasaya sürülen Viber uygulaması, İsrail ordusunda bilişim uzmanı olan Talmon Marco ve İgor Magazinnik tarafından geliştirildi. Uygulama, 2014 yılında Japonya merkezli e-ticaret şirketi Rakuten tarafından satın alındı.

    Uygulamayı indirenler şu bilgilerine erişim izni vermiş oluyor: Konum, depolama, cihaz ve uygulama geçmişi, kablosuz bağlantı bilgileri, telefon, fotoğraflar/medya İçerikleri/dosyalar, kamera, cihaz kimliği ve çağrı bilgileri, mikrofon, kişiler, kimlik ve diğer başlığı altında 25 olmak üzere toplam 36 erişim izni.
  • WhatsApp'a alternatif uygulamalar neler? WhatsApp alternatifi sohbet uygulamaları hangileri? WhatsApp harici mesajlaşma uygulaması

    6- WeChat: Çin menşeili herşeyin uygulaması!

    Çin merkezli teknoloji ve bilişim devi Tencent Holding tarafından 2011 yılında kullanıma açıldı. Donald Trump’ın son icraatlerinden biri olarak ABD’de yasaklanması için yazı çıkarılan WeChat, diğer anlık mesajlaşma platformlarından farklı olarak Çin’e herşeyin uygulaması olarak da biliniyor. Çünkü WeChat ile e-devlet hizmetlerinden mobil ödemeye kadar pek ço farklı hizmet sunuluyor. Uygulamayı indirenler şu bilgilerine erişim izni vermiş oluyor:

    Cihaz ve uygulama geçmişi, kimlik, konum, kamera, depolama, mikrofon, giyilebilir sensörler/aktivite verileri, kablosuz bağlantı bilgileri, fotoğraflar/medya İçerikleri/dosyalar, telefon, kişiler, cihaz kimliği ve çağrı bilgileri ve diğer başlığı altında 28 olmak üzere toplam 40 erişim izni.
  • WhatsApp'a alternatif uygulamalar neler? WhatsApp alternatifi sohbet uygulamaları hangileri? WhatsApp harici mesajlaşma uygulaması

    7- Line: Japonya’daki tsunami sonrası geliştirildi

    2011 Tōhoku depremi ve tsunamisi sonrası Japonya’nın telekomünikasyon altyapısının zarar görmesinin ardından internet tabanlı iletişim için geliştirildi. 2011 yılının ortasında kullanıma açılan LINE, oyunlardan antivirüs uygulamalarına kadar çeşitli ek uygulamalar da sunuyor.

    Uygulamayı indirenler şu bilgilerine erişim izni vermiş oluyor: Cihaz ve uygulama geçmişi, kimlik, konum, mikrofon, kişiler, depolama, fotoğraflar/medya içerikleri/dosyalar, kamera, telefon, kablosuz bağlantı bilgileri, cihaz kimliği ve çağrı bilgileri ile diğer başlığında 22 olmak üzere toplam 33 erişim izni.
  • WhatsApp'a alternatif uygulamalar neler? WhatsApp alternatifi sohbet uygulamaları hangileri? WhatsApp harici mesajlaşma uygulaması

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