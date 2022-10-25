2- Telegram: Rus yazılımcı kardeşler geliştirdi



2013 yılında Rus yazılımcı kardeşler Nikolai Durov ve aynı zamanda Rus sosyal ağ VK’nın da kurucusu olan Pavel Durov tarafından kuruldu. Son yıllarda her WhatsApp ile ilgili erişim sıkıntısı yaşandığında milyonlarca kullanıcının indirdiği bir uygulama hale gelen Telegram’ın bu kullanıcıları ağında pek de tutamadığı gözleniyor



Şunun da altını çizmekte fayda var; kullanıcılar, son birkaç gündür Telegram üzerinden iletişim kurmaktan çok, “Şu arkadaşınız da Telegram’a katıldı” denilen onlarca bildirim ile boğuşmak durumunda kalıyor



Uygulamayı indirenler şu bilgilerine erişim izni vermiş oluyor: Telefon, konum, kişiler, fotoğraflar/medya içerikleri/dosyalar, kimlik, depolama, mikrofon, kamera, kablosuz bağlantı bilgileri cihaz kimliği ve çağrı bilgileri ve diğer başlığında 16 olmak üzere toplam 26 farklı erişim izni.