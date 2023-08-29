WhatsApp'ta fotoğraf ve videolar için beklenen özellik geliyor!
WhatsApp uzun süredir beklenen özelliğini yakın zamanda çıkaracağını duyurdu. İşte, kullanıcıların şikayetçi olduğu problemi kökünden çözen WhatsApp'ın yeni özelliği.
FOTOĞRAF VE VİDEOLAR ORİJİNAL KALİTEDE GÖNDERİLEBİLECEK
WhatsApp'ta kullanıcıların en çok şikayet ettiği şeylerden birisi fotoğraf ve videoları gönderirken kalitenin düşmesiydi. WhatsApp geçtiğimiz hafta bu sorunu düzeltmek için çalışmalara başladı. Artık fotoğraf ve videolar HD kalitede gönderilebilecek.
Fotoğraf ve videoların orijinal kalitede gönderilmesine olanak sağlayan bu özellik yakında kullanıcılara sunulacak. Kullanıcılar fotoğraf ve videolarını HD kalitede göndermek isterse belge klasörü oluşturarak gönderecek.
Gönderilen dosyalar sıkışmayacak ve kaliteleri düşmeyecek. Özelliğin henüz ne zaman kullanacılara sunulacağına dair net bir bilgi yok ancak test edildiği bildirildi.