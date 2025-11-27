Habertürk
        Yabancıdan 71.9 milyon dolarlık alım - Borsa Haberleri

        Yabancıdan 71.9 milyon dolarlık alım

        Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 71.9 milyon dolarlık hisse senedi aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2025 - 16:49 Güncelleme: 27.11.2025 - 16:49
        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri" yayımlandı. Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 21 Kasım haftasında 71,9 milyon dolarlık hisse senedi, 239,1 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS), 47,3 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı aldı.

        Yurt dışında yerleşik kişilerin 14 Kasım haftasında 30 milyar 782 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 21 Kasım haftasında 31 milyar 589 milyon dolara yükseldi.

        Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 16 milyar 206 milyon dolardan 16 milyar 460 milyon dolara, ÖST stokları ise 501,4 milyon dolardan 547,1 milyon dolara çıktı.

