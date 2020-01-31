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3 sezondur sosyal medyada en çok konuşulan dizi olan ‘Çukur’, izleyicilerin hafızalarına kazınan anlara bir yenisini daha ekleyecek. Yamaç, geçtiğimiz sezon finalinde babası İdris Koçovalı’yı öldürmek zorunda kalıp bunun yüküyle yaşamaya çalışırken, Vartolu da Sultan’a verdiği sözü tutarak babasının katilinin peşine düşmüştü.

Birkaç bölüm önce hayatının en ağır gerçeğiyle yüzleşen Vartolu ile Yamaç arasında beklenen hesaplaşma, ‘Çukur’un yeni bölümünde ekrana gelecek. Dizinin tarihinin en soluksuz karşılaşması olacak bu anlarda ikilinin arasında neler yaşanacağı büyük merakla beklenecek.

Aksiyon ve duygu yüklü anlarla birlikte finalinde beklenmedik bir ölümün de yaşanacağı ‘Çukur’un yeni bölümü, Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV’de!