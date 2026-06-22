Yandex Go, Türkiye pazarına 100 milyon dolar yatırım taahhüdüyle İstanbul'da hizmete başladı

İstanbul’un yoğun trafiğinde taksi bulmak saatler sürebiliyor, rotalar karmaşıklaşıyor ve sürücüler boş kilometrelerle zaman kaybediyor. Her gün milyonlarca vatandaşın karşılaştığı bu ulaşım zorluğu, mobil uygulamalarla yavaş yavaş aşılıyor. Şimdi ise yapay zekânın gücünü arkasına alan yeni bir dönem başlıyor. Avrupa’nın en karmaşık şehir içi ulaşım sistemlerinden birine sahip İstanbul’da Yandex Go, bugün itibarıyla resmen hizmete girerek bu alandaki dönüşüme güçlü bir katkı sağlıyor.

Teknoloji şirketi Yandex Türkiye bünyesinde faaliyet gösteren Yandex Go, Türkiye’deki en büyük tek şehir lansmanını İstanbul’da gerçekleştirdi. Dokuz haneli yatırım taahhüdüyle desteklenen servis, yapay zeka destekli araç çağırma teknolojisini 16 milyon nüfuslu kente taşıyor. Halihazırda İzmir, Antalya, Ankara, Mersin ve Adana’da hizmet veren Yandex Go, İstanbul’un katılımıyla ülke genelindeki etkisini önemli ölçüde artırmayı hedefliyor.

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YAPAY ZEKA İLE ÖNEMLİ ZAMAN TASARRUFU SAĞLANIYOR

Yandex Go’nun İstanbul lansmanında öne çıkan en kritik özellik, Yandex AI’nin gelişmiş navigasyon sistemi. Şehirde gerçekleştirilen 129 binden fazla yolculuğa dayanan analizler, akıllı rota planlamasının sefer başına ortalama %7,07 zaman tasarrufu sağladığını gösterdi. Bu oran, Türkiye’deki diğer şehirler arasında kaydedilen en yüksek verimlilik seviyesi oldu.Türkiye genelinde bir yıl içinde milyonlarca yolculuğun analizi sonucunda Yandex Go’nun yapay zeka destekli sistemi, yolculara toplam 254 bin saatin üzerinde zaman kazandırdı. Bu süre yaklaşık 29 yıla denk geliyor. İstanbul’un da sisteme dahil olmasıyla birlikte ülke genelindeki toplam zaman tasarrufunun iki kattan fazla artması bekleniyor.

Sistem, canlı trafik verilerini, geçmiş yolculuk kayıtlarını, trafik yoğunluğu tahminlerini ve yol ağının özelliklerini milisaniyeler içinde analiz ederek en optimum rotayı belirliyor ve yolcuyu en yakın lisanslı taksi sürücüsüyle eşleştiriyor. Kendi kendine öğrenen mimarisi sayesinde tahminler ile gerçekleşen süreler sürekli karşılaştırılıyor ve sistem kendini sürekli geliştiriyor.

LİSANSLI TAKSİ ŞOFÖRLERİYLE İŞ BİRLİĞİ

Yandex Go, yalnızca yolcular için değil, sürücüler için de önemli avantajlar sunduğunu belirtiyor. Lisanslı taksi şoförleriyle çalışan platform, sürücülerin boş kilometrelerini azaltmalarına, gelirlerini daha verimli yönetmelerine ve talepleri daha etkin karşılamalarına yardımcı oluyor.

GÜVENLİK ALTYAPISI İLK GÜNDEN AKTİF

Yandex Go’nun İstanbul lansmanı, kapsamlı bir güvenlik altyapısıyla destekleniyor. Yolculuk öncesi doğrulama, yolculuk sırasında izleme ve yolculuk sonrası değerlendirme süreçleri tek bir uygulama üzerinden yönetiliyor. Yeni sunulan Güvenlik Merkezi, tüm güvenlik özelliklerini tek noktada topluyor. Kullanıcıların güvenlik seviyelerini yükseltmek için önerilen adımlar arasında kişisel bilgilerin tamamlanması, güvenilir kişiler eklenmesi, selfie ile kimlik doğrulaması ve e-posta güncellemesi yer alıyor. Tüm bu özellikler İstanbul’daki kullanıcılar için hizmetin ilk gününden itibaren aktif.

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EKONOMİ VE KONFOR KATEGORİLERİYLE HİZMET BAŞLADI

Yandex Go, İstanbul’da başlangıçta iki kategoride hizmet verecek:

Ekonomi — Günlük ulaşım ihtiyaçlarına uygun, erişilebilir fiyatlı ve verimli bir seçenek.

Konfor — Daha yüksek konfor beklentisi olan kullanıcılar için üst segment yolculuk deneyimi.

Şehirdeki operasyon büyüdükçe yeni hizmet kategorilerinin de sunulması planlandığı belirtiliyor.

100 MİLYON DOLARLIK YATIRIM TÜRKİYE’YE OLAN GÜVENİ GÖSTERİYOR

Yandex Go’nun taahhüt ettiği 100 milyon dolarlık yatırım, Türkiye mobilite pazarına uzun vadeli bağlılığın somut göstergesi. Bu kaynak, teknoloji altyapısının güçlendirilmesi, hizmet kapasitesinin artırılması, sürücü ağının genişletilmesi, kampanyaların desteklenmesi ve coğrafi erişimin geliştirilmesi için kullanılacak. İstanbul, bu yatırım planının en önemli merkezi konumunda.

Yandex Arama Uluslararası CEO’su ve Yandex Türkiye Genel Müdürü Alexander Popovskiy konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Türkiye’de milyonlarca kişi Yandex’in yapay zekâ destekli hizmetlerinden günlük hayatında faydalanıyor. Yandex Go’nun artık İstanbul’un günlük ulaşımının bir parçası olmasından ve insanlara daha akıllı, daha kesintisiz bir deneyim sunmasından büyük gurur duyuyoruz. Türkiye’ye olan bağlılığımız ciddi ve uzun vadelidir. 100 milyon dolarlık yatırımımız da bunun en net kanıtıdır” dedi.

Yandex Go’nun İstanbul’a güçlü girişi, Türkiye’nin mobilite sektöründe yapay zekâ teknolojilerinin rolünün hızla artacağının önemli bir işareti olarak değerlendiriliyor.