Kampanyanın başlangıç tarihi itibarıyla Ek Ödül Taahhütnamesi imzalayan müşterilerimiz, ilk maaş ödemesini aldığı ayı takip eden ayın ilk günü başlayacak ve üç ay devam edecek şekilde 0 faizle 2.000 TL’ye kadar esnek hesap limitinden faydalanabileceklerdir. Kampanyadan faydalanılabilmesi için nakit promosyon ödemesi alınan ayın son gününe kadar esnek hesap sahibi olunması gerekmektedir.

YAPI KREDİ EMEKLİ MAAŞI TAŞIMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Yapı Kredi müşterisi iseniz Yapı Kredi Mobil, Bireysel İnternet Şubesi’nden emekli maaşınızı kolayca taşıyabilirsiniz. Ayrıca 444 0 444 / 0850 222 0 444’ten Müşteri İletişim Merkezimizi arayabilir, sadece nüfus cüzdanınızla size en yakın şubemize uğrayabilir veya e-Devlet üzerinden SGK emekli maaşınızı Yapı Kredi’ye taşıyabilirsiniz.

Yapı Kredi müşterisi değilseniz hemen Yapı Kredi Mobil’i indirip müşterimiz olarak kolayca emekli maaşınızı taşıyabilirsiniz. Dilerseniz e-Devlet veya SGK Müdürlükleri vasıtasıyla da SGK emekli maaşınızı Yapı Kredi’ye taşıyabilirsiniz.