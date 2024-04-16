Yapı Kredi emekli promosyonu kapsamında 15 bin TL'ye kadar veriyor
Yapı Kredi, maaşını bankaya taşıyan vatandaşlara promosyon kampanyası sunuyor. Maaşa göre vatandaşlar 6.250 TL ile 15 bin TL arasında ödeme alıyor. Kampanyadan SGK tarafından farklı türde maaş alan herkes yararlanabiliyor. İşte, Yapı Kredi promosyon kampanyası...
Kamu veya özel bankalar, emekli vatandaşlara birçok promosyon sunuyor. Bu kapsamda, Yapı Kredi emekli maaşını üç yıl süreyle bankaya taşıyan tüm emeklilere promosyon veriyor. İşte, Yapı Kredi promosyon kampanyası ve tüm detaylar...
YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR, KAÇ TL?
9.999 TL'ye kadarsa 6.250 TL;
10.000 TL - 14.999 TL arasındaysa 10.000 TL;
15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 12.500 TL;
20.000 TL’ nin üzerindeyse 15.000 TL nakit promosyon ödeniyor.
YAPIKREDİ EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYASI ŞARTLARI NEDİR?
28 Mart 2024 – 30 Nisan 2024 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren emekliler, promosyondan yararlanabiliyor.
Bununla beraber; Sosyal Güvenlik Kurumunun (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) bağladığı yaşlılık aylığı, ölüm aylığı/ölüm geliri, malullük aylığı, sürekli iş göremezlik geliri türündeki tüm maaşlar bankaya taşınabilir ve promosyondan yararlanılabilir.