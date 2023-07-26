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        Haberler Magazin Yaşar Yağmur, kalp krizi nedeniyle vefat etti - Magazin haberleri

        Yaşar Yağmur, kalp krizi nedeniyle vefat etti

        Yeşilçam döneminin oyuncularından Yaşar Yağmur, 74 yaşında hayatını kaybetti. Yağmur, kariyeri boyunca 35 sinema filminde rol aldı

        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 13:44
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        Yaşar Yağmur hayatını kaybetti
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        Yeşilçam döneminin oyuncularından Yaşar Yağmur, 74 yaşında hayatını kaybetti.

        Uzun süredir şeker hastalığıyla mücadele eden Yaşar Yağmur, rahatsızlanması sonucu Gönen Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Burada yapılan testler ve tahliller sonucunda kan değerlerinin yüksek olması nedeniyle Yaşar Yağmur, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yoğun bakıma alınan Yağmur, kalp krizi geçirmesi sebebiyle, tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

        Evli ve üç çocuk babası olan Yaşar Yağmur, aralarında 'Batsın Bu Dünya', 'Hazreti Yusuf', 'Yuvasız Kuşlar', 'Babaların Babası' ve 'Sahipsizler'in de olduğu 35 sinema filminde kamera karşısına geçti. Yağmur, Balıkesir'in Gönen ilçesi Ekşidere Köyü'nde defnedildi.

        * Kapak Fotoğrafı... Mesut Engin - Ayşen Cansev - Yaşar Yağmur

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        #Yaşar Yağmur
        #Yeşilçam
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