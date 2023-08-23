Yatağınızın altına bir kalıp sabun koyunca bakın ne oluyor… Bunu hiçbirimiz bilmiyorduk!

2023 yılında BMC Tamamlayıcı Tıp ve Terapiler dergisi nde yapılan bir araştırma, magnezyumun HBS hastalarının semptomlarını hafifletmeye yardımcı olduğunu gösterdi. Bu hastalar magnezyum takviyesi alırken, siz uyurken sabunun magnezyumunun ayaklarınız tarafından emilmesinde bir şeyler olabilir.

11 Şurada Paylaş!









Magnezyum ayrıca kas kasılmasında oynadığı rol nedeniyle sıklıkla kas kramplarına çare olarak da kullanılır. Ancak Journal of Musculoskeletal and Neuronal Interactions'da 2021'de yayınlanan bir inceleme, lehine kanıtların "çelişkili" ve "güvenilir olmadığını" ortaya çıkardı. Bacak krampları, sinir bozucu ve zayıflatıcı bir durum olabilen huzursuz bacak sendromundan farklıdır, ancak eğer işe yarayacaksa, bu durum için çarşafınızın altına bir kalıp sabun koymanın hiçbir zararı yoktur.

Aynı zamanda sadece bir plasebo etkisi de olabilir.