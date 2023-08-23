Yatağınızın altına bir kalıp sabun koyunca bakın ne oluyor… Bunu hiçbirimiz bilmiyorduk!
Özellikle son zamanlarda geceleri uyumakta çok zorluk çekiyoruz. Yeni bir egzersiz rutini nedeniyle bacaklarınıza kramp giriyor. Peki bir kalıp sabun gerçekten daha iyi bir gece uykusu almanıza yardımcı olabilir mi?
Cleveland Clinic'e göre geceleri bacak krampları genellikle sinir sisteminiz, yoğun egzersiz veya stres gibi faktörlerden kaynaklanır. Ayrıca huzursuz bacak sendromundan (RLS) muzdarip bir birey de olabilirsiniz.
HBS bir kramptan daha fazlasıdır; bacaklarınızı hareket ettirmeniz gerekiyor. Bacaklarınızda bir ağrı veya bacaklarınızı sürekli hareket ettirme ihtiyacı hissedebilirsiniz. Rahatsızlık hissinin tek tedavisi kıpırdamaktır. Bu durum, yatakta hareket ettiğinizde gece uykunuzu etkileyebilir.
Basit bir Google aramasıyla çeşitli bacak krampları ve HBS tedavilerini bulabilirsiniz. Hatta TikTok'ta geceleri çarşafınızın altına bir kalıp sabun koymanın ev çaresini görmüş olabilirsiniz. Daha iyi bir gece uykusu sağlamak için çarşafınızın altına bir kalıp sabun koyma konusunda çok az araştırma olsa da, bunu denemekten zarar gelmez. Sabunun doğru yerleştirilmesinin yanı sıra sizin için neden işe yarayabileceğine dair teorileri tartışarak ev ilaçları bilginizi genişletmenize yardımcı olacağız.
DAHA İYİ BİR GECE UYKUSU İÇİN BİR KALIP SABUN NASIL KULLANILIR?
Kramp ve HBS yalnızca sizin uykunuzu etkilemez, aynı zamanda yanınızda uyuyan herkesin uykusunu da etkiler; bu da gecenizin her açıdan berbat geçmesine neden olabileceği anlamına gelir. Aklınıza gelebilecek hemen hemen her yöntemi denedikten sonra, birçok insanın başarılı olduğu evde uygulanan tedaviyi deneyin. Tek yapmanız gereken çarşafınızın altına bir kalıp sabun koymak.
TikTok'ta meaganonline klasik İrlanda Baharı sabununu kullanmanızı önerir. Ancak Annals of the Rheumatic Medicines'e göre bu hack'in diğer kullanıcıları da Fildişi, İmparatorluk Derisi ve lavanta kokulu sabunları başarıyla denedi.
Paketin içinde pek bir işe yaramayacağı için öncelikle sabunu paketinden çıkarmak isteyeceksiniz. Daha sonra yatağınızın ayakucuna, lastikli çarşafın altına yerleştirilecektir. Ayaklarınızın dibinde veya yakınında olduğu sürece nerede olduğu önemli değil. Yatakta sabun kalıntısı bırakmaması için bir parça parşömen veya yağlı kağıt sermek isteyebilirsiniz.
DAHA SAĞLIKLI BİR UYKU VERMİÇİN BİR KALIP SABUNUN NE GİBİ BİR ETKİSİ VAR?
Yatağınızdaki çarşafın altına kalıp sabun koymak gereksiz görünebilir, ancak bazı insanlar bunun daha rahat uyumalarına yardımcı olduğuna u söylüyor. Ve bu ilacın neden RLS veya kas krampları gibi durumlarla mücadele eden bazı insanlar için işe yaradığının arkasında araştırmalar mevcuttur.
Hemşirelik ve Ebelik Çalışmaları'nda 2015 yılında yapılan bir araştırmaya göre, lavanta yağının RLS için bacaklara masaj yapıldığında faydalı olabileceği gösterilmiştir. Araştırmanın sonuçları lavanta aromaterapi masajının hastaları sakinleştirmede yardımcı olduğunu gösterdi. Bu nedenle çarşaflarının altına lavanta kokulu sabunlar koyan kişiler, bacaklarındaki semptomları hafifletmede lavantanın faydalarından faydalanıyor olabilir.
Bazı insanların neden yataklarının dibindeki sabunla başarılı olabileceğine dair diğer teori, sabunun kimyasal yapısına dayanmaktadır. Mağazadan satın alabileceğiniz geleneksel sabunların çoğu magnezyum içerir.
2023 yılında BMC Tamamlayıcı Tıp ve Terapiler dergisinde yapılan bir araştırma, magnezyumun HBS hastalarının semptomlarını hafifletmeye yardımcı olduğunu gösterdi. Bu hastalar magnezyum takviyesi alırken, siz uyurken sabunun magnezyumunun ayaklarınız tarafından emilmesinde bir şeyler olabilir.
Magnezyum ayrıca kas kasılmasında oynadığı rol nedeniyle sıklıkla kas kramplarına çare olarak da kullanılır. Ancak Journal of Musculoskeletal and Neuronal Interactions'da 2021'de yayınlanan bir inceleme, lehine kanıtların "çelişkili" ve "güvenilir olmadığını" ortaya çıkardı. Bacak krampları, sinir bozucu ve zayıflatıcı bir durum olabilen huzursuz bacak sendromundan farklıdır, ancak eğer işe yarayacaksa, bu durum için çarşafınızın altına bir kalıp sabun koymanın hiçbir zararı yoktur.
Aynı zamanda sadece bir plasebo etkisi de olabilir.
HBS VE KAS KRAMPLARIYLA BAŞ ETMENİN DİĞER YOLLARI
Sabunun neden bazılarında işe yarayıp bazılarında işe yaramadığı bilinmiyor. Romatizmal Hastalıklar Yıllıkları, hastaların yeni bir kalıp aldıktan veya üstünü kazıdıktan sonra yenilenmiş etkiler hissettiğini ve bazılarının kokunun işe yaradığına inandığını belirtti. Neden ve nasıl işe yaradığına bakılmaksızın, tıp pratisyenleri, zarar vermediği göz önüne alındığında, çarşafınızın altında sabun kullanmanın denemeye değer olduğu konusunda hemfikirdir.
Healthline'a göre sabun ilacını denemenin yanı sıra, diyetinizi değiştirmek ve yeterli su almak da yararlı olabilir. Örneğin, uyumanızı zorlaştırabilecek yiyecek ve içecekleri (kafein içerenler gibi) sınırlamak isteyeceksiniz. Ayrıca sigarayı bırakmanız ve yeterince egzersiz yapmanız da önerilir. Alternatif ve Tamamlayıcı Tıp Dergisi'nde yapılan araştırma, yoganın semptomların şiddetini ve huzursuz bacaklardan kaynaklanan ağrıyı hafifletmeye yardımcı olduğunu gösterdi. Aynı zamanda stresin azalmasına da yardımcı oldu.
MD Kim Gladden, Good Housekeeping'e şunları söyledi : "Eğer kramp yaşıyorsanız, öncelikle sıvı alımınıza bakmanız önemlidir. Gün boyunca yeterince su içtiğinizden emin olmak istersiniz."