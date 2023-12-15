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        Haberler Ekonomi Alışveriş YENİ BİM AKTÜEL 15 Aralık 2023 kataloğu: SATIŞTA! Bu hafta Cuma kampanyaları BİM katalog indirimli ürünleri fiyatları - Alışveriş Haberleri

        BİM aktüel ürünler kataloğu raflarda! 15 Aralık 2023 Cuma BİM katalog indirimli ürünleri

        BİM 15 Aralık 2023 aktüel kataloğu çıktı. BİM'de farklı kategorilerde onlarca sınırlı sayıdaki indirimli ürün cuma günü raflardaki yerini alacak. Bu hafta BİM kataloğunda; karnıyarık tenceresi 189 TL, cep telefonu 7.899 TL, çift yönlü Isıtıcı 629 TL, dik süpürge 999 TL'den alıcısıyla buluşacak. İşte 15 Aralık 2023 Cuma BİM kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.12.2023 - 13:48 Güncelleme: 15.12.2023 - 13:48
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        1

        BİM aktüel indirimli ürünler kataloğu yayımlandı. BİM marketlerde her hafta salı ve cuma günleri indirimli ürünler alıcısıyla buluşuyor. Peki, bu hafta BİM indirimli ürünleri neler? İşte 15 Aralık 2023 Cuma BİM aktüel katalog ürünleri fiyat listesi...

        BİM AKTÜEL 15 ARALIK 2023 KATALOĞU

        Dijitsu 55 İnç UHD Webos TV 9.499 TL

        Dijitsu 43 İNÇ FHD Android Smart TV 5.699 TL

        Casper VIA X30 8/128 GB Cep Telefonu 7.899 TL

        Fakir Lucky Dik Süpürge 999 TL

        Kumtel Çİft Yönlü Isıtıcı 629 TL

        Kumtel Mini Quartz Isıtıcı 259 TL

        Kumtel Fanlı Isıtıcı 349 TL

        Kumtel Dikey Isıtıcı 979 TL

        House Pratik Dinamolu El Feneri 39 TL

        2

        Çaydanlık 439 TL

        Chef's Karnıyarık Tenceresi 189 TL

        Chef's Tava 119 TL

        Keramika Dekorlu Çay Fincan Seti 179 TL

        Keramika Jumbo Kupa 490 cc 27,50 TL

        Lav Nez Çay Bardağı 175 cc 59 TL

        Kelebek Kurutmalık 61x183x118 cm 269 TL

        Ütü Masası 38x141x92 cm 379 TL

        3

        Çift Kişilik Flanel Nevresim Seti 429 TL

        Tek Kişilik Flanel Nevresim Seti 349 TL

        Ekose Pijama Takımı Erkek 259 TL

        Armürlü Çok Amaçlı Çift Kişilik Yatak Örtüsü 149 TL

        2'li Flanel Yastık Kılıfı 69 TL

        Ekose Pijama Takımı Kadın 269 TL

        Letoon Trekking Bot Erkek 349 TL

        4

        Cırt Cırtlı Etkinlik Kitabım 159 TL

        Sopalı Pelüş At 100 cm 229 TL

        Luna'nın Park Seti 199 TL

        Zor Çark Oyunu 39,50 TL

        Oyuncak Hamburger Sandviç Seti 39,50 TL

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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