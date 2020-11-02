Yiğitcan Yıldız yyildiz@htgazete.com.tr

Bursa'daki Tofaş fabrikasında üretilerek dünyaya ihraç edilen Fiat Egea'nın makyajlı versiyonu geçtiğimiz hafta tanıtıldı.

Makyajlı Egea'nın tanıtımı için İstanbul'da düzenlenen etkinlikte otomobili canlı olarak görme fırsatını elde ederken, Tofaş CEO'su Cengiz Eroldu'dan da markanın gelecek hedeflerini ve sektöre dair değerlendirmelerini öğrendik.

Sözlerine pazar değerlendirmesi ile başlayan Eroldu, pandemi dönemindeki uygun faiz ortamının, otomobile olan talebi bir hayli hızlandırdığını belirtti.

Eroldu, "Otomobil bir yatırım aracına dönüştü. Pandemiden dolayı bireysel seyahat etme isteği de gündeme geldi. Bu da otomobil talebini tetikleyen bir etken oldu. Temmuz ayından beri devam eden güçlü talebin, içinde bulunduğumuz aylarda da sürdüğünü görüyoruz. Görünen o ki 2020 hızlı bir tempoyla devam edecek" dedi.

Eroldu, pazarın yıl sonunda 750-800 bin adet aralığında gerçekleşmesini öngördüklerini de sözlerine ekledi.

EGEA YATIRIMI 1.2 MİLYAR DOLARI GEÇTİ

Tofaş CEO'su Cengiz Eroldu, makyaj operasyonu (facelift) ile birlikte Egea ailesine 1.2 milyar dolar yatırım yaptıklarını, makyaj operasyonu için ise yatırım tutarının 225 milyon doları bulduğunu açıkladı.

Geçtiğimiz haftalarda yeni araçların üretimine başladıklarının bilgisini de veren Eroldu, "Egea Ailesi’nin ömrü bu yatırımla beraber 2024 sonuna kadar uzatıldı. Şu anda araçlar fabrikada bantlardan çıkıyorlar. Tırlar ihracat pazarlarına gitmeye başladı" dedi.

Modelin fiyatının henüz belli olmadığı kaydeden Eroldu, "Bu araçları yüzde 50 ÖTV'de tutmak için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

'1 AYDA PROTOTİP ÜRETTİK'

Egea ailesine makyaj ile birlikte Cross isimli yeni bir gövde seçeneği eklendiğini geçen haftaki haberimizde aktarmıştık.

Bu versiyonu geliştirme fikrinin Fiat'ın İtalya'daki genel merkezinin değil, Tofaş'ın Türkiye'deki pazarlama ekibinden çıktığını anlatan Cengiz Eroldu, "Böyle bir araç yapabilir miyiz tartışmalarından sonra Ar-Ge’de 1 ay içerisinde bir prototip çıkardık. Daha sonra FCA bunu bizden fazla sahiplendi ve onlarla beraber hızlı bir şekilde devam kararı aldık. Ar-Ge’miz sayesinde belki de 1 sene sürecek prototip aşamasını kısa sürede gerçekleştirdik" bilgisini paylaştı.

'ASTON MARTİN'DEKİ GİBİ AR-GE VAR'

Fiat'ın Türkiye'deki toplam satışlarının yüzde 95’inin Bursa’daki fabrikada üretildiğini ve Tofaş olarak son 10 yılda 3 milyar dolar yatırım yaptıklarını da söyleyen Eroldu, Bursa'daki Ar-Ge merkezinin kendileri için öneminden bahsetti.

Ar-Ge’nin fabrikanın içerisinde olmasının dünyadaki OEM’lerde bile çok az olduğunu aktaran Eroldu, "Ancak Aston Martin gibi lüks markalarda görülebiliyor. Piyasadaki başarımızda, ürünlerimize yaptığımız hızlı modifikasyonlar ve pazara hızlı bir şekilde cevap vermemiz yatıyor" diye konuştu.

Eroldu, Egea’nın satış rakamlarında ilk defa Türk tüketicisini merkeze alan bir araç olmasının yattığını da kaydederek, "Egea, gerçek bir sedan otomobil olarak doğdu. Öncesinde Avrupa’da HB olarak doğmuş araçları sedana çeviriyorduk. İlk defa Ar-Ge’nin gücüne dayanarak Türk tüketicisini baz alan bir sedan ile işe başladık. Satışlarımızda, iyi fiyatlandırma ve bayi teşkilatımızın gücü kadar sahip olduğumuz Ar-Ge’nin de oldukça büyük payı var" ifadesini kullandı.

OCAK AYINDA SATIŞA SUNULACAK

Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç da, makyajlı Egea hakkında çeşitli detaylar paylaştı.

Mevcut Egea’nın üretimini 2020 sonuna kadar iç pazar için devam ettireceklerini bildiren Aytaç, makyajlı Egea'daki ilk üretimlerin Kasım sonuna kadar 5 büyük pazara ihraç edilmeye devam edeceğini kaydetti.

Aytaç, "Aralık ayından itibaren ise 5 büyük pazardan Avrupa bölge satışı başlayacak. 1 Ocak’taki emisyon ve model yılı geçişiyle beraber ise yeni Egea’nın iç pazara yönelik üretimini başlatacağız. Türkiye'de 2021 yılının Ocak ayından itibaren Egea Ailesi 4 üyeyle satışa sunuluyor olacak" dedi.

Aytaç, Egea'da merak edilen cam tavan konusunda da açıklamalarda bulundu.

Egea'da panaromik cam tavanın çok kez değerlendirildiğini belirten Altan Aytaç, "Fakat, aracın tavan formunu dikkate alarak ve maliyet açısından baktığımızda, fiyat/fayda dengesini gözeterek panaromik tavan veya sunroof’u kapsam dışı bıraktık" bilgisini verdi.